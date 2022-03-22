VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zelenskiy NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak
Macron: Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel gıda kriziyle karşı karşıya kalacağız
Manisa'da silahlı kavga: 2 yaralı
Tayvan'da 6,6 büyüklüğünde deprem
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin Kovid-19 testi 'pozitif' çıktı
Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım!
Türkiye'de 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi
Bakan Koca'dan sağlıkta şiddet tartışmalarına ilişkin açıklama
Bakan Çavuşoğlu: Ateşkesin tesis edilmesi lazım
Başkan Erdoğan: Zelenskiy ve Putin ile temaslarımız sürüyor
Zelenskiy İtalyan parlamentosuna hitap etti
Rusya'da 'siber ordu' kurulması teklifi
Avrupa Merkez Bankası'ndan 'yaptırımlar kriptoyla deliniyor' uyarısı
Zelenski'nin sözlerine Peskov'dan yanıt!
Pentagon'dan çarpıcı Rusya iddiası
Açıklama geldi! 5 bin 64 personel alınacak
"Futbolda sosyal medya itici bir güce sahip"
Ukrayna-Rusya savaşında ilginç an!
Bakan Çavuşoğlu'ndan çifte standart tepkisi
Emekli olmadan çift tazminat hakkı!
Listelerde bir ‘Güzellik'
Yeni işi bebek bakıcılığı
Dubai'de ödüllendi
Festivalleri gezecek
22 Mart 2022 Salı 20:36:00 - Güncelleme:22 Mart 2022 Salı 20:47:00

Türkiye'de 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı tarafından günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 296 bin 866 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 296 bin 866 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 426 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 22 bin 184 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,29, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,05 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 561 bin 848 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Etiketler : vaka sayısı türkiye kovid 19 koronavirüs
Sağlıklı yaşam sırrını verdi

Sağlıklı yaşam sırrını verdi
Ezgi Bieber!

Ezgi Bieber!
8 yıllık evlilik bitti

8 yıllık evlilik bitti
Albüm bitti

Albüm bitti
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Bebek göründü

Bebek göründü
Lider'in isim babası Zeki Müren

Lider'in isim babası Zeki Müren
Aşk gülüşü

Aşk gülüşü
Sanat tarihi profesörü olurdum

Sanat tarihi profesörü olurdum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER