Türkiye'de 17 bin 328 yeni vaka tespit edildi
Sağlık Bakanlığı tarafından günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 17 bin 328 yeni vaka tespit edildi, 105 kişi hayatını kaybetti, 18 bin 269 kişi sağlığına kavuştu.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Son 24 saatte 295 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 328 kişinin testi pozitif çıktı.
105 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 18 bin 269 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 93,04, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,27 olarak kayda geçti.
TOPLAM AŞI SAYISI 146 MİLYONU GEÇTİ
Türkiye'de bugüne kadar yapılan toplam aşı saysı 146 milyon 435 bin 701'e yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
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