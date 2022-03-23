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23 Mart 2022 Çarşamba 20:35:00 - Güncelleme:23 Mart 2022 Çarşamba 20:35:00

Türkiye'de 17 bin 161 vaka tespit edildi

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanlığı tarafından günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 17 bin 161 vaka tespit edildi, 84 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 14 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 309 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,30, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,06 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 618 bin 996 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Etiketler : Fahrettin Koca Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Sağlık Bakanlığı vaka sayısı
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