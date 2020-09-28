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28 Eylül 2020 Pazartesi 19:29:00 - Güncelleme:28 Eylül 2020 Pazartesi 19:54:00

Türkiye'de 1412 kişiye hastalık tanısı konuldu

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı. Bakan Koca; "Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 523 Kovid-19 testi yapıldı, 1412 kişiye hastalık tanısı konuldu" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca: "Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1.412 yeni hasta var" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, 28 Eylül tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 115 bin 523 olurken, bin 412 yeni tanı konuldu. Bugün koronavirüsten 65 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte bin 422 kişi ise iyileşti.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 65 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 8 bin 62’e yükseldi. Bugün toplam 115 bin 523 test yapılırken, bin 412 yeni vaka tanısı konuldu.

Toplam vaka sayısı ise 315 bin 845 oldu. Bugün iyileşen bin 422 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 277 bin 52'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 6,5, toplam ağır hasta sayısının ise bin 596 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1.412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım” ifadelerine yer verdi.

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