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21 Mart 2022 Pazartesi 20:12:00 - Güncelleme:21 Mart 2022 Pazartesi 20:12:00

Türkiye'de 14 bin 933 yeni vaka tespit edildi

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanlığı tarafından günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 281 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti.

Etiketler : sağlık bakanlığı vaka sayısı Kovid-19
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