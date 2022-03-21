Türkiye'de 14 bin 933 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 281 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti.

