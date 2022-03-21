21 Mart 2022 Pazartesi 20:12:00 - Güncelleme:21 Mart 2022 Pazartesi 20:12:00
Türkiye'de 14 bin 933 yeni vaka tespit edildi
Kaynak: AA
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Sağlık Bakanlığı tarafından günün vaka sayılarına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, son 24 saatte 281 bin 242 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti.