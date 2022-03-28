Türkiye'de 14 bin 364 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 14 bin 364 yeni vaka tespit edildi, 61 kişi hayatını kaybetti, 18 bin 526 kişi sağlığına kavuştu.