28 Mart 2022 Pazartesi 22:00:00 - Güncelleme:28 Mart 2022 Pazartesi 22:00:00
Türkiye'de 14 bin 364 yeni vaka tespit edildi
Sağlık Bakanlığı tarafından günün vaka sayılarına ilişkni beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 364 yeni vaka tespit edildi, 61 kişi hayatını kaybetti, 18 bin 526 kişi sağlığına kavuştu.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre son 24 saatte 14 bin 364 yeni vaka tespit edildi, 61 kişi hayatını kaybetti, 18 bin 526 kişi sağlığına kavuştu.