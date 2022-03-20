Vaka sayısında büyük düşüş

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20 Mart 2022 Pazar 20:38:00 - Güncelleme:20 Mart 2022 Pazar 20:38:00

Türkiye'de 13 bin 81 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 85 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Türkiye'de son 24 saatte 262 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 85 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 262 bin 116 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 85 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 263 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,27 birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,04 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 446 bin 575 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Etiketler : türkiye koronavirüs korona tablosu
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