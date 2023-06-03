Türkiye Yüzyılı'nın yemini

TBMM'nin 28. Yasama Dönemi Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli tarafından açıldı. İlk yemini eden Bahçeli, Cumhuriyetin 100. yaşına bastığını hatırlatarak "Geçmişin hatıralarını geleceğin yüksek hedefleriyle kaynaştırmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci yasama dönemi dün başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Geçici Meclis Başkanı olarak yönettiği ilk oturumda, yeni milletvekilleri yemin ederek göreve başladı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılırken ilk yemini Devlet Bahçeli etti.

ERDOĞAN LOCADA İZLEDİ

Meclis'in yeni yasama dönemi açılışında konuşan Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da genel kurulda olduğunu belirterek, "hoşgeldiniz" diyerek selamladı. Meclis'te bulunan AK Partili ve MHP'li milletvekilleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışladı. Yemin törenini yaklaşık 1 saat locadan takip eden Erdoğan Meclis'ten ayrıldı. TBMM'de açılış konuşmasını gerçekleştiren Bahçeli şunları söyledi:

ERDOĞAN'I TEBRİK ETTİ

"Gazi Meclisimizin bu yeni döneminin ülkemize, milletimize, siz değerli milletvekillerimize, bunun yanında siyaset ve demokrasi hayatımıza hayırlı olmasını, bu suretle muazzez gelişmelere kapı aralamasını hassaten temenni ediyorum. 13'ncü Cumhurbaşkanımız olarak seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı da Meclis namına gönülden kutluyor, üstün başarılar diliyorum."

TBMM DE 103 YAŞINDA

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de 103'üncü yıldönümünü müftehir bir vicdan, mütehassis bir hissiyatla kucaklamanın, hatta geçmişin hatıralarını geleceğin yüksek hedefleriyle kaynaştırmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu tarihi sorumluluk bilincinin, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini sadırdan satıra, kuvveden fiile, tefekkürden tezekkür ve tezahür safhasına kemali edeple taşıyacağı inancındayım.

Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran müessir akıl TBMM'de mayalanmıştır. Gazi Meclis kurucu niteliğiyle, ordular tanzim ve temin etmiş, siyaset ve diplomasi mücadelelerine eşzamanlı savaşlar yönetmiş, Türk devlet felsefesinin ruhuna müzahir ve münasip olacak şekilde milli ve üniter devlet bünyesini Cumhuriyet'in faziletiyle eklemlemiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel harcı hiç kuşku yoktur ki Türk milletinin irade ve istiklal özlemiyle karılmıştır."

ORTAK PAYDA TÜRKİYE

"Bilinmelidir ki, hepimizin ortak paydası Türkiye'dir. Türk milletinin aziz varlığı, bu çatı altında görev alan siz muhterem arkadaşlarıma tevdi ve tevzi edilen vekalet vazifesi tarih huzurunda omuz omuza daha büyük işler yapmamızın istikrarlı şevkine şuur aşılamalıdır." Bahçeli, konuşmasının ardından milletvekili yeminini okudu. Ardından alfabetik sırayla seçim bölgelerinden milletvekilleri kürsüye giderek yeminlerini ettiler.

HDP'LİLER İSTİKLAL MARŞI'NI OKUMADI

TBMM'nin yeni dönem açılışı sırasında saygı duruşu eşliğinde İstiklal Marşı okunurken, HDP'li vekillerin ağızını dahi oynatmadığı dikkatlerden kaçmadı.

BAHÇELİ, CUMHURBAŞKANI'NI RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Meclis'te, Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli ve Meclis Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Bahçeli ile birlikte Meclis Şeref Holü'ne geçti. Şeref Holü'nde Erdoğan'ı eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin ve Muhammet Emin Akbaşoğlu ile milletvekilleri karşıladı. Erdoğan, Bahçeli ve Şentop daha sonra Başkanlık Divanı'nın bulunduğu bölüme gitti. Erdoğan yemin törenini izlemek üzere Genel Kurul'da kendisi için ayrılan locaya geçti.

MECLİS'TE ERDOĞAN'A SAYGISIZ DAVRANIŞ: KILIÇDAROĞLU İLE CHP, İYİ PARTİ VE HDP'Lİ VEKİLLER AYAĞA KALKMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurul'a girişi sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayağa kalkmadığı görülürken, Erdoğan'ın milletvekillerini selamlaması sırasında CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarının da ayağa kalkmaması dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile töreni locadan izledi. Babacan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da yemin törenini locadan takip etti. Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal Meclis'e gelmedi.

GÖREVİ ONURLA DEVRALIYORUM

İLK İŞ BAŞKAN SEÇİMİ OLACAK

TBMM İçtüzüğü gereği, Meclis'te dün yapılan yemin töreninin ardından seçimlere geçilecek. Meclis Başkanlık Divanı ve 5 siyasi parti grubunun yönetimleri belirlenecek. Meclis Başkanı seçim süreci de yemin töreniyle birlikte başlayacak. Bugünden itibaren 5 gün boyunca adaylık başvuruları alınacak. Siyasi partiler pazartesi ve salı günü Meclis Başkanı adayını TBMM Başkanlığı'na bildirecekler ve çarşamba günü TBMM Genel Kurulu'nda yapılacak oylama ile yeni Meclis Başkanı seçiminin ilk turu yapılacak. İlk iki oylamada 400, sonuç alınamazsa üçüncü oylamada salt çoğunluk olan 301 kabul oyuyla başkan seçilebilecek. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa da bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak ve dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilmiş olacak.

İŞTE YEMİN METNİ

TBMM üyelerinin yemin metni şöyle: "Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim."