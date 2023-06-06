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06 Haziran 2023 Salı 07:58:00 - Güncelleme:06 Haziran 2023 Salı 07:58:00

Türkiye Yüzyılı'nın ilk Kabine Toplantısı bugün! Gündemde hangi konular var?

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye Yüzyılı'nın ilk Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün gerçekleştirilecek. Toplantıda yeni dönemin yol haritası ele alınacak. Yeni dönemde enflasyon ile mücadeleye öncelik verilmesi bekleniyor. Ekonominin yanı sıra terörle mücadele ve dış politikadaki son durum da konuşulacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci dönem Kabine'si bugün toplanacak.

Toplantıda önemli başlıklar masada olacak.

Enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi, deprem konutlarının en kısa sürede bitirilmesi, 1 milyon Suriyeli'nin geri dönüşü ve terörle mücadele...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ilk toplantısını yapacak olan yeni Kabine Türkiye'nin yol haritasını ele alacak.

ÖNCELİKLİ GÜNDEM EKONOMİ

TRT Haber'de yer alan habere göre; öncelikli gündemin ekonomideki son durum olması bekleniyor.

Kabine toplantısında enflasyonun tek haneli rakama düşürülmesi için atılacak adımlar belirlenecek.

Seçim döneminde ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi vaatler açıklanmıştı.

Toplantıda, bu vaatler ile ilgili planlamanın da değerlendirilmesi bekleniyor.

İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılan konuklar arasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de vardı.

Erdoğan-Stoltenberg toplantısında, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci görüşülmüştü.

Kabine bir araya geldiğinde de bu meselenin yanı sıra dış politikadaki diğer başlıklar da konuşulacak.

TERÖRLE MÜCADELEDE

Terörle mücadeledeki son durum, yurt içi ve sınır ötesinde yapılacak operasyonlar da kapsamlı biçimde değerlendirilecek.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Terörle mücadele NATO Erdoğan-Stoltenberg
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