VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Biden: İngiltere Başbakanı Sunak ile önemli ve olumlu görüşmeler gerçekleştirdik
İstanbul'un ihracatında sanayi baş rolde
Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın resmi Twitter hesabı bulunmuyor
Borsa İstanbul 2022'de dünyada en fazla kazandıran borsa oldu
Türkiye, hayvan varlığında Avrupa'nın zirvesinde
Katılım bankacılığında sektörün hedefi yüzde 15 paya ulaşmak
09 Haziran 2023 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 10:00:00

Türkiye Yüzyılı'nda rota belli! Enflasyon vatandaşın gündeminden çıkacak

Kaynak: Sabah

ABONE OL

Türkiye Yüzyılı'nın rotası hazırlandı. Ekonomi, sığınmacılar ve dış politikada girişimci ve aktif rol oynayacak Türkiye, yurt içinde 6 şubat depreminin izlerinin silinmesi için atılan adımları hızlandıracak. Başkan Erdoğan Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabine toplantısında yeni üyelere 3 ana hedefi "Enflasyonu nasıl daha önce tek haneye indirdiysek, aynısını yine başaracağız. Ülkemize sığınan kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu şekilde dualarını alarak anavatanlarına dönüşünü teşvik edeceğiz. Girişimci, aktif dış politika sürdürerek küresel barışa katkı sağlayacağız" sözleriyle açıkladı.

Türkiye 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından, Türkiye Yüzyılı hedeflerini gerçekleştirmek için kararlı adımlar atacak.

Bu kapsamda Şahlanış döneminin kapılarını aralayacak ve Türkiye'nin yükselişini hızlandıracak 3 önemli konu Kabinenin önceliği olarak masaya geldi.

Başkan Erdoğan, kabine üyelerine bu 3 konuya önem verdiklerini ve gerekli adımların atılması talimatını verdi. Erdoğan'ın kurmaylarına, "Şahlanış döneminin kapılarını aralayın" dediği öğrenildi.

ENFLASYON MİLLETİN GÜNDEMİNDEN ÇIKACAK

Türkiye, enflasyon canavarına teslim olmayacak, yatırım, üretim, ihracat, istihdam ve büyümeden taviz vermeden Türk ekonomisi daha da büyütülecek.

Enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorunu milletin gündeminden çıkarılacak. Enflasyon konusunda kararlılık mesajı veren Başkan Erdoğan, "Enflasyonu nasıl daha önce tek haneli rakamlara indirdiysek yine aynısını başaracağız" dedi.

GÖNÜLLÜ VE ONURLU DÖNÜŞLER HIZLANACAK

Savaş ve terör örgütlerinin saldırılarından kaçarak Türkiye'ye sığınan sığınmacıların güvenli ve onurlu şekilde dualarını da alarak ana vatanlarına dönüşlerini teşvik edecek projeler hızlandırılacak.

Daha önce Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan briket ev projesi genişletilecek. Bu kapsamdan Katar-Türkiye işbirliğinde hazırlanan briket ev projesi sayesinde 1 milyon Suriyeli ülkesine gönüllü olarak gidecek.

Başkan Erdoğan sığınmacılarla ilgi net konuştu: "Ne suretle olursa olsun Türkiye'ye Boraltan köprüsü faciası gibi 10 yıllar boyu izi silinmeyecek yeni utançlar yaşatmayacağız. Bu meseleyi tarihimize kültürümüze ve inanç değerlerimize yakışır şekilde çözüme kavuşturacağız."

GİRİŞİMCİ AKTİF DIŞ POLİTİKA

Erdoğan, devlet- millet el ele olacak şekilde dünyaya güçlü birlik mesajı verilerek Türkiye Yüzyılı vizyonunun adım adım hayata geçirileceğini de vurguladı.

Girişimci insani aktif dış politikanın sürdürülerek küresel ölçekte barış ve istikrarın tesisine katkı sağlanacak. Uluslar arası sistemdeki çarpıklıkların giderilmesi için çabalar artırılacak.

Etiketler : 14-28 Mayıs seçimleri devlet- millet el ele Erdoğan
Fedon herkesi yakacak

Fedon herkesi yakacak
Sahnede Güneş açtı

Sahnede Güneş açtı
İlk kez beyazperdede

İlk kez beyazperdede
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Icardi ile düete çıkıyor

Icardi ile düete çıkıyor
'Yaza merhaba' diyecekler

'Yaza merhaba' diyecekler
18 Haziran'da evleniyor

18 Haziran'da evleniyor
Bu kez güldürüyor

Bu kez güldürüyor
Tatil bitti çalışma zamanı

Tatil bitti çalışma zamanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX