Yarın başlayacak Teknofest öncesi Bayraktar Kızılelma, Akıncı TİHA ile kol uçuşu yaparken yerli ve milli jet uçağı HÜRJET de ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, ilk uçuşu "Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun" sözleriyle paylaştı.

Türkiye'nin yerli ve milli hava gücü yarın başlayacak Teknofest şovuna erken başladı. Yarın başlayacak Teknofest öncesi HÜRJET ilk uçuşunu yaparken, Bayraktar Kızılelma da Akıncı TİHA ile kol uçuşu icra ederek önemli bir başarıya imza attı. Böylece test kapsamında bir insansız savaş uçağı ile bir insansız hava aracının kol uçuşu icra etmesiyle bir ilk yaşandı.

DÜNYADA BİR İLK

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu uçuşun görüntülerini de paylaştı. Bayraktar uçuşun dünya havacılık tarihinde bir ilk olduğuna dikkat çekerek paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Dünya havacılık tarihinde bir ilk; Bir Taarruzi İHA ve bir İnsansız Savaş Uçağı yakın kol uçuşunda otonom bir şekilde uçtu. Bayraktar #AKINCI Bayraktar #KIZILELMA Today 2 UCAV's flew in close formation autonomously, for the first time in world aviation history."

TEKNOFEST'E UÇTU

Bayraktar Kızılelma bu uçuşunun ardından Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'e uçtu. Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan saat 12.32'de uçuşa başlayan Bayraktar Kızılelma, İstanbul Atatürk Havalimanı üzerinde iki kez alçak irtifa selamlama geçişi yaptıktan sonra saat 13.09'da başarıyla indi. Bayraktar Kızılelma'ya uzak kol uçuşunda Bayraktar Akıncı TİHA yine eşlik etti.

HÜRJET GÖKYÜZÜNE KAVUŞTU

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, ilk uçuşunu başarıyla yaptı. TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürjet, daha önce piste çıkmıştı. Hürjet, jet eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine envantere dahil edilmek üzere başlatıldı. Uçağın sadece eğitim uçağı olarak kalmayacağı yakın hava destek uçağı olmasıda planlanıyor.

ERDOĞAN: TÜRKİYE YÜZYILI'NA ARMAĞAN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağımız Hürjet ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun, Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun" dedi. Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Hürjet'in hangardan çıkarak ilk uçuşunu gerçekleştirdiği anlara ait görüntüleri de paylaştı.

PAKİSTAN'DAN TEBRİK

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "Hafif muharebe uçağı Hürjet'in ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesi nedeniyle kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum" dedi.

SELAMLAMA UÇUŞU

Milli Savunma Bakanlığı, TEKNOFEST kapsamında İstanbul üzerinde selamlama uçuşu yapan Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının fotoğraflarını paylaştı. Fotoğrafta, SOLOTÜRK, F-4E/2020 ve F-16 savaş uçaklarının yanı sıra Sarayburnu'nda demirleyen TCG Anadolu da yer aldı.

Bayraktar Kızılelma dün Akıncı TİHA ile yaptığı kol uçuşunun ardından ikinci bir uçuş daha yaptı. Çorlu'dan Atatürk Havalimanı'na uçan Kızılelma burada halkla buluşacak.