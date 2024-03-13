Türkiye Yüzyılı şehirleri eser ve hizmetle donatıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yayımlanan Millete Hizmette 21. Yıl İl İcraat Kitaplarında 31 Mart mesajı verdi. Erdoğan, sosyal medya ve algı belediyeciliğiyle günü kurtarmaya çalışanlar karşısında, seçmenden "her anınızda hep yanınızda" olacak belediye başkan adaylarına rekor destek beklediğini söyledi.

21 yılı aşkın süredir size, illerimize ve ülkemize aşkla hizmet ediyoruz. Karşılaştığımız onca badireye, saldırıya, zorluğa, sıkıntıya rağmen hedeflerimizden sapmadık, evlatlarımız için kurduğumuz gelecek hayallerimizden asla vaz geçmedik.

Önümüze çıkan engeller karşısında "ya bir yol bularak ya bir yol açarak", 81 vilayetimizin her birine sayısız eser, yatırım ve proje kazandırdık. "Halka hizmet, Hakka hizmettir" düsturuyla 85 milyonun tamamına, hiçbir ayrım yapmadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden hizmetkâr olmaya devam ediyoruz.

Bu sene belediyecilikte 30'uncu, iktidarda ise 22'inci yılımızı tamamlayacağız. Her biri şanla, şerefle, şehirlerimize eser kazandırmakla geçen 30 yıllık tecrübemizin ışığında milletimizin huzuruna yepyeni bir mahalli idareler vizyonuyla çıktık.

ŞEHİRLERİ GELECEĞE HAZIRLAMADA KARARLIYIZ

"Gerçek Belediyecilik" programımızla şehirlerimizin refahını, huzurunu, güvenliğini ve tabii afetlere karşı direncini artırmayı hedefliyoruz. 31 Mart'ta sizlerin de desteğiyle yeni nesil dijital teknolojilere uygun altyapılar tesis ederek... Çocuklar, yaşlılar, engelliler, gençler ve kadınlar başta olmak üzere toplumun bütün kesimlerine yönelik sosyal belediyecilik hizmetlerini genişleterek...

Vereceğimiz maddi ve manevi desteklerle aile yapımızı koruyarak... Çevreye duyarlı sürdürülebilir yönetim uygulamalarını yaygınlaştırarak... Katılımcı, kaliteli, memnuniyet esaslı yönetimlerle şehirlerimizi geleceğe hazırlamakta kararlıyız.

REKOR OY BEKLİYORUZ

Bugüne kadar ülkemize nasıl tarihi başarıları beraber yaşattıysak, el ele, gönül gönüle vererek 31 Mart'ta da "Türkiye Yüzyılı Şehirleri" için güçlü bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum. Sosyal medya ve algı belediyeciliğiyle günü kurtarmaya çalışanlar karşısında, sizlerden "her anınızda hep yanınızda" olacak belediye başkan adaylarımıza rekor destek bekliyoruz.

12 BAŞLIKTA 21 YILLIK BAŞARI HİKÂYESİ

Türkiye Yüzyılını inşa etme yolunda şehirleri baştan aşağı kalkındıran ve dönüştüren asırlık eser ve hizmetler kazandıran AK Parti, 21 yıllık bilançosunu yayımladı. Türkiye Yüzyılı şehirleri için AK İcraatlar sıralandı. Kitapta Edirne'den Kars'a Türkiye'nin 81 iline 21 yılda yapılan hizmetler 12 kalemde ele alındı. Adaletten, enerjiye, tarımdan kültür ve sanayiye, ulaşımdan sağlığa kadar her il için 21 yıllık yatırım ve destek miktarlarına kitapta yer verildi.

81 İLİN YATIRIM VE DESTEK BİLANÇOSU

Kitapta Türkiye Yüzyılı vizyonunun hedefleri de tek tek sıralandı. Türkiye'nin 100'nü yılına hitafen 'Cumhuriyetin Yüz akı Türkiye'nin ortak aklı' sloganı da yer aldı.

En çok yatırımın İstanbul'a yapıldığı ortaya çıktı. İstanbul'a 1 trilyon 649 milyarlık dev eser ve hizmet için kaynak aktarıldı. İstanbul'u yatırımlarda Başkent Ankara takip etti. Bu kapsamda Ankara'ya 1 trilyon 91 milyar lira değerinde yatırım ve destek verildi. Edirne'ye 21 yılda ulaşımdan sağlığa, enerjiden adalete kadar 111 milyar 620 milyonluk yatırım ve destek sağlandığı açıklandı.