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10 Mayıs 2023 Çarşamba 00:01:00 - Güncelleme:10 Mayıs 2023 Çarşamba 00:01:00

"Türkiye Yüzyılı" dijital anıt ile anlatılıyor

Kaynak: AA

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Cumhuriyet'in geride kalan 100 yıllık süreçte elde ettiği kazanımları ve bu kazanımlar üzerinden gelecek yüzyılı, "Türkiye Yüzyılı Dijital Anıtı" projesiyle anlatılıyor.

İletişim Başkanlığı koordinesinde hazırlanan proje kapsamında Galataport İstanbul Saat Meydanı'na 3 katlı platform kuruldu. Platformda gösterimi yapılan videolarla geride kalan 100 yıl ile geçmiş ve gelecek projeler ziyaretçilere sunuluyor.

Eğitimden kültüre, savunmadan teknolojiye kadar pek çok proje ve gelecek hedeflerin ziyaretçilere gösterildiği platformun dışına ise "Türkiye Yüzyılı" filmi projeksiyonlarla yansıtılıyor.

"HERKESİN GÖRMESİ GEREKEN SUNUMLAR VAR"

Dijital anıtı ziyarete gelen Ramazan Maden, gündemde olan konuların insanlarla paylaşılmasının çok güzel olduğunu söyledi.

Dünden geleceğe pek çok konunun kapsamlı olarak videolarda ele alındığını belirten Maden, "Herkesin görmesi gereken sunumlar var." dedi.

Bir başka ziyaretçi Hakan Avcı ise "Türkiye Yüzyılı'nı sonuna kadar destekliyorum. Savunma projelerinin büyük taraftarıyım." diye konuştu.

Anıtı ziyaret eden Hindistanlı Parth Goyal ve Kashwi Aggarwal da sunumları beğendiklerini dile getirdi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı anısına yürütülen "Türkiye Yüzyılı Dijital Anıtı" projesi, 14 Mayıs'a kadar 15.00 ile 22.30 saatleri arasında Galataport'ta ziyaretçilere açık olacak.

Etiketler : İletişim Başkanlığı koordine Türkiye Yüzyılı
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