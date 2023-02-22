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22 Şubat 2023 Çarşamba 12:22:00 - Güncelleme:22 Şubat 2023 Çarşamba 12:22:00

"Türkiye, Yunanistan'a saldırırsa ne yaparsınız?" sorusuna çok net yanıt

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Yunanistan'da resmi ziyaretlerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunan kanalı Mega'da gazeteci Niki Lymberakis'a verdiği ropörtajda Türkiye provokasyonu yapmaya çalışan gazeteciye çok net cevap verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte deprem bölgelerini ziyaret eden Blinken, ABD'nin Türkiye'ye yapacağı yardımlardan bahsetti.

Blinken ziyaretinin sonlarına doğru Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Türkiye'den ayrılan Blinken'in bir sonraki durağı ise Yunanistan oldu.

Yunan liderler ve muhalefetle görüşen Blinken, Yunanistan'ın bu zor günlerde Türkiye'ye destek olduğunu kaydetti. Olumlu geçen görüşmeler sonrasında Türk-Yunan ilişkilerinin geliştiği ifade edildi.

Ancak ilişkilerin gelişmesine rağmen halen ülkede Türkiye provokasyonu yapmaya çalışanlar var. Yunan kanalı Mega'da gazeteci Niki Lymberakis'in sorularını yanıtlayan Blinken'le gazeteci Lymberakis'in arasında işte böyle bir an yaşandı.

Lymberakis'in "ABD genellikle her iki ülkedeki farklılıkları diyalog yoluyla çözmeye çağırıyor. Ancak pek çok kişi tehdit eden bir ülke ile tehdit edilen bir ülke arasında eşit mesafeyi nasıl koruduğunuzu merak ediyor" sorusundaki Türkiye provokasoynuna ABD Dışişleri Bakanı'ndan net bir cevap geldi.

Blinken, "Tabii ki Yunanistan'ın güvenlik kaygılarını ciddiye alıyoruz. Ancak her iki tarafta da iyi niyet, iyi niyeti iyileştirme, uyuşmazlık yönetimi ve çözüm isteği olduğuna inanıyoruz" sözlerine yer vererek Türkiye'nin tehdit eden bir ülke konumunda olmadığını düşündüğünü sözlerine yansıttı.

Ancak Lymberakis'in konuyu üsteleyerek "Türkiye'de muhtabınızla bu konuyu görüştünüz ve böyle bir taahüt aldınız mı?" sorusu üzerine tavrını sertleştiren Blinken, "Bak, bu konuda hakkında konuşmaya gerek yok. Durumu daha üretken bir şekilde yürütmek için - ki bu Yunanistan için de geçerli - kesinlikle bir ilgi ve iradenin olduğunu söyleyebilirim" sözlerine yer verdi.

Lymberakis'in isim vermeden Türkiye'yi işaret ederek "Ya bir NATO ülkesi başka bir NATO ülkesine sebepsiz yere saldırırısa ne olur" sorusuna ise Blinken, "Varsayımsal tartışmalara girmeyeceğim. Ancak şunu söyleyebilirim ki tüm arkadaşlarımız diplomatik aralıklarındaki farklılıkları barışçıl yollarla çözmeye davet ediyoruz" cevabını verdi.

Türkiye karşıtlığı ile bilinen ABD'li Senatör Bob Menendez'in F-16 satışına karşıt olduğunu hatırlatan Lymberakis'in "Türkiye'nin F-16'ları Yunanistan'da kaçak uçuşlarda kullanılmaması şartıyla Türkiye'ye vermeyi düşünür müsünüz?" sorusunu da yanıtlayan Blinken, "Müttefikimiz ve NATO üyesi olan Türkiye'ye F-16 verilmesi bizim için son derece önemli" dedi.

Etiketler : Antony Blinken Türkiye Lymberakis NATO ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken

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