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24 Eylül 2020 Perşembe 15:33:00 - Güncelleme:24 Eylül 2020 Perşembe 15:48:00

Türkiye-Yunanistan masaya oturuyor! Görüşmelerin yol haritası nasıl olacak?

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Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler başlıyor. 4 yıl sonra müzakere masası yeniden kurulurken, 61'inci toplantı, İstanbul'da gerçekleştirilecek. Peki, istikşafi görüşmelerin yol haritası nasıl olacak?

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler 4 yıllık aranın ardından tekrar başlayacak. Doğu Akdeniz'de artan gerilimin ardından Almanya'nın arabuluculuğu neticesinde iki ülke istikşafi görüşmelerin tekrar başlamasına karar verdi.

İstanbul'un ev sahipliği yapacağı ilk toplantı için diplomatik kaynaklar ekimin ilk yarısını işaret ediyor. İlkinin ardından toplantılar, bir Türkiye'de, bir Yunanistan'da olacak şekilde devam edecek.

TOPLANTILAR BELLİ PERİYODİK ARALIKLARLA DEVAM EDECEK

Toplantılar ise iki ülkenin arasındaki anlaşmalara göre belli periyodik aralıklarla devam edecek. Buna göre toplantılar ya daha sıklaşacak ya da açılarak devam edecek.

TRT Haber'in hazırladığı habere göre, toplantıların gündeminde ise iki ülke arasındaki görüşmeler ele alınacak. Sadece Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıklar değil, Ege'de yaşanan sorunlar da görüşülecek konular arasında yer alıyor.

YUNANİSTAN'IN ATTIĞI HER ADIMA TÜRKİYE NOTAYLA DA CEVABINI VERİYOR

Özellikle Yunanistan'ın adaları silahlandırması ile ilgili Türkiye ile Yunanistan arasında bir anlaşmazlık bulunuyor. Türkiye, Yunanistan'ın uluslararası anlaşmaları ihlal eden bu tutumundan dolayı oldukça sert tepki gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde de iki NAVTEX yayınlanmıştı. Yunanistan son ihlallerini NAVTEX üzerinden duyurduğu için Türkiye de tepkisini NAVTEX olarak göstermişti.

Yunanistan'ın attığı her adıma Türkiye notayla da cevabını veriyor. Yunanistan'ın yaptığı bütün ihlallere gerekli cevabı notayla da veren Türkiye, Yunanistan'ın bu ihlallerinin kayda geçirilmesini sağlıyor.

SON İSTİKŞAFİ GÖRÜŞME 2016'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İki ülke arasındaki son istikşafi görüşme 2016'da gerçekleştirildi. 60'ıncı istikşafi görüşme sonrasında Çipras ve Miçotakis hükümetleri, bir daha masaya oturmaya yanaşmadı.

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