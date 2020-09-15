Türkiye ve Yunanistan arasında kritik görüşme!

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin önce Libya ile yaptığı antlaşma ardından da Oruç Reis gemisi ile hidrokarbon arama faaliyeti Fransa, Yunanistan ve Rum Kesimini rahatsız etmişti. Yaşanan tüm bu olayların yanı sıra Fransızların, Girit adasının açıklarına bir fırkateyn ve iki savaş uçağı göndermesi gerilimi daha da artırmıştı. NATO’nun çağrılarıyla geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" görüşüldüğü teknik toplantının bugün öğleden sonra bir kez daha yapılması bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN VE STOLTENBERG GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasındaki görüşme sonrasında NATO Karargahı'nda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında toplantı yapılması kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" görüşüldüğü toplantıların ilki 10 Eylül'de, NATO Karargahı'nda gerçekleştirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, teknik toplantının bugün öğleden sonra yapılması bekleniyor.