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13 Kasım 2023 Pazartesi 10:47:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 10:47:00

Türkiye-Yunanistan Askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı başladı

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye ve Yunanistan arasındaki 4'üncü Askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı Milli Savunma Bakanlığı'nda başladı.

Türk ve Yunan heyetleri 3 yılı aşkın sürenin ardından Ankara'da güven artırıcı önlemleri görüşmek üzere yüz yüze bir araya geldi.

Toplantıda; savaş gemilerinin pozisyonları, savaş uçaklarının uçuş ve manevraları, NAVTEX yayınları gibi konuların görüşülmesi bekleniyor.

İki ülke arasındaki ilk Askeri Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı 2010 yılında Yunanistan'da gerçekleştirilmiş, ikinci toplantı Ankara'da yapılmıştı.

Heyetler son olarak 2020 yılında Atina'da yüz yüze bir araya gelmiş, 2021 yılında ise telekonferans yöntemiyle görüşme yapılmıştı.

Etiketler : türkiye yunanistan askerî güven artırıcı önlemler toplantısı
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