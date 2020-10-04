Türkiye-Yunanistan toplantısı ertelendi

Türkiye-Yunanistan arasındaki toplantı, teknik nedenlerle ertelendi
Kaynak: DHA
Türkiye ile Yunanistan arasında yarın NATO Karargahı'nda yapılması planlanan, Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik koordinasyonun detaylarının görüşüleceği toplantı ileri bir tarihe ertelendi.
Güvenlik kaynakları, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik koordinasyonun detaylarının görüşüleceği 5 Ekim'deki toplantının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu
DHA'da yer alan haberde NATO Karargahı'nda, yarın yapılması planlanan toplantının tamamen teknik nedenlerle ilerleyen günlerde gerçekleştirilmesine karar verildi.
Kararın iki ülke tarafından ortak alındığı öğrenildi.
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