Türkiye'den Yunanistan'a rest! Tatbikattan çekildik...

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30 Nisan 2022 Cumartesi 12:21:00 - Güncelleme:30 Nisan 2022 Cumartesi 12:25:00

Türkiye, Yunan'ın provokasyonuna geçit vermedi... Tatbikattan çekildik

Kaynak: IHA

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yunanistan'ın ev sahipliğinde yapılacak bir tatbikatın icrasına yönelik hazırlanan belgede, Türkiye'yi hedef alan konuların yer aldığının tespit edilmesi üzerine Türk Hava Kuvvetlerinin tatbikattan çekildiği ortaya çıktı. 22 Nisan'da alınan kararın Yunan makamlarına iletilmek üzere gönderildiği öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yunanistan'ın ev sahipliğinde yapılacak bir tatbikatın icrasına yönelik hazırlanan belgede, Türkiye'yi hedef alan konuların yer aldığının tespit edilmesi üzerine Türk Hava Kuvvetlerinin tatbikattan çekildiği ortaya çıktı. 22 Nisan'da alınan kararın Yunan makamlarına iletilmek üzere gönderildiği öğrenildi.

Katılımcı ülkelerin, çağrı adı Tiger (Kaplan) olan filoları arasındaki dayanışmayı ön plana çıkarmak amacıyla her yıl farklı bir ülkede "Tiger Meet" adı altında bir tatbikat gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin de 2005 ve 2015 yıllarında ev sahipliği yaptığı tatbikatın bu sene 9-20 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, müttefik ülkelerin iştirakiyle icra edilecek tatbikata Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu kaplan çağrı adlı 192. Filo unsurlarının da katılması planlandı.

Her tatbikat öncesi faaliyetlerin icrasına yönelik ev sahibi ülke tarafından bir teknik düzenleme hazırlanıyor. Bu seneki teknik düzenlemeyi hazırlayan Yunanistan'ın söz konusu belgeye Türkiye'yi hedef alan ve iki ülke arasındaki anlaşmazlık konularını istismar eden bir yaklaşımla ilaveler yaptığı tespit edildi.

Kasıtlı olarak yapılan bu ilavelere yönelik Hava Kuvvetleri Komutanlığı hemen harekete geçerek uluslararası hukuka aykırı yazımlar içeren teknik düzenlemenin değiştirilmesini istedi. Türkiye'nin ısrarlı talepleri Yunanistan tarafından kabul edilmedi.

Yunanistan'ın, Tiger Meet faaliyetini politik çıkarları doğrultusunda manipüle etmesi nedeniyle tatbikata katılmama kararı alındı.

Türk Hava Kuvvetleri unsurlarının tatbikata katılmamasına yönelik 22 Nisan'da alınan kararın Yunan makamlarına iletilmek üzere gönderildiği öğrenildi.

Güvenlik kaynakları, konuya ilişkin, "Türkiye'nin tüm girişimleri ve uzlaşmacı çabalarına rağmen, komşusunun ülkesindeki bir tatbikata katılmasına dahi tahammül edemeyen Yunanistan tatbikatın, hem dostluk ve birlikte çalışabilirlik amacından uzaklaştırmış, hem de Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatlerine karşı kullanmaya çalışmıştır" ifadelerini kullandı.

Etiketler : türkiye yunanistan tatbikat
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