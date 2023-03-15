Türkiye yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin cumartesi gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi günü; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de, Pazar günü; Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz, Pazartesi günü Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgârın; Cumartesi günü yurt genelinde güney yönlerden (Lodos) kuvvetli, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'de fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde tam fırtına, Pazar günü; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyi ve doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Cumartesi günü yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde olması beklenen hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de yağışlarla beraber hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklıklarında herhangi bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

DEPREM BÖLGESİNDE SAĞANAK, FIRTINA VE TOZ TAŞINIMINA DİKKAT



Deprem bölgesinde, pazar gününden itibaren beş gün aralıklarla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; deprem bölgesindeki bütün illerimizde pazartesi, salı ve çarşamba günleri yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın; Cumartesi gününden itibaren Malatya, Elâzığ ve Kahramanmaraş'ta, Pazar gününden itibaren Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da güney yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Sıcaklığın; deprem bölgesindeki illerde bir haftalık periyotta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Toz taşınımının; deprem bölgesindeki illerde, cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkili olması, Şanlıurfa, Mardin, Elâzığ, Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman'da yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir.