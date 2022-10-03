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03 Ekim 2022 Pazartesi 23:22:00 - Güncelleme:03 Ekim 2022 Pazartesi 23:22:00

Türkiye ve Libya arasında 4 alanda iş birliği

Kaynak: AA

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gerçekleştirilen Libya ziyaretinde enerji, savunma, ticaret ve iletişim alanlarında iki ülke arasında iş birliğini güçlendirici önemli adımlar atıldığını, mutabakatlar imzalandığını duyurdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bugün Libya'ya gerçekleştirilen resmi ziyaret kapsamında Türkiye ile Libya arasında birçok alanda iş birliği için imzalar atıldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen Libya ziyaretinde enerji, savunma, ticaret ve iletişim alanlarında iki ülke arasında iş birliğini güçlendirici önemli adımlar atıldığını, mutabakatlar imzalandığını duyurdu.

Etiketler : İletişim Libya Ticaret Fahrettin Altun
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