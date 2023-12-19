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Türkiye-Irak arasında ortak mutabakat: Terörle mücadele ve güvenlik işbirliği masada
19 Aralık 2023 Salı 21:49:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 21:49:00

Türkiye-Irak arasında ortak mutabakat: Terörle mücadele ve güvenlik işbirliği masada

Kaynak: AA

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Türkiye-Irak görüşmesinden sonuç bildirisi açıklandı: Görüşmede iki ülke heyetleri terörle mücadele, güvenlik ve su alanları başta olmak üzere bölgesel konularda istişarelerde bulundu.

Türkiye-Irak görüşmesinden sonuç bildirisi açıklandı: Görüşmede iki ülke heyetleri terörle mücadele, güvenlik ve su alanları başta olmak üzere bölgesel konularda istişarelerde bulundu

Dışişleri Bakanlığı tarafından ortak bildiriye dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan ve Irak Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Fuad Hüseyin, beraberlerinde iki ülkenin üst düzey askeri ve güvenlik yetkilileri olduğu halde 19 Aralık 2023 tarihinde Ankara'da bir araya gelmişlerdir.

2. Görüşmede, iki ülke heyetleri terörle mücadele, güvenlik ve su alanları başta olmak üzere ikili ve bölgesel konularda kapsamlı istişarelerde bulunmuşlardır.

3. Taraflar, bu görüşmeler neticesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda daha da ilerletilmesi ve kapsamlı ve kurumsal bir mahiyette yürütülmesi üzerinde mutabık kalmışlar; bu yöndeki güçlü ortak siyasi iradelerini beyan etmişlerdir.

4. Görüşmelerde, Irak'ın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne atfedilen müşterek önem teyid edilmiştir. Taraflar ayrıca, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği çerçevesinde PKK'nın oluşturduğu tehditleri de ele almışlardır.

5. Taraflar, bölgesel güvenlik, istikrar ve refahın ortak stratejik bir vizyon çerçevesinde ticaret, yatırım, ulaştırma, altyapı gibi işbirliği alanlarında sağlanacak ilerlemeyle mümkün olacağının altını çizmişlerdir. Bu bağlamda, Irak'ın ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağı değerlendirilen Kalkınma Yolu Projesinin bir an evvel hayata geçirilmesi için atılması gereken adımlar istişare edilmiştir.

Taraflar iklim değişikliği ve su konularındaki müşterek sınamaları ele alarak, bu sınamalarla mücadele amacıyla kurulmuş Ortak Daimi Komite'nin çalışmalarının devamını kararlaştırmışlardır.

6. Son olarak, Türkiye Cumhuriyeti ve Irak Cumhuriyeti, bu konulardaki görüşme ve temasların düzenli ve kesintisiz bir çerçevede sürdürülmesi üzerinde mutabık kalmışlardır.

Etiketler : IRAK TÜRKİYE MUTABAKAT TERÖRLE MÜCADELE İŞ BİRLİĞİ
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