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11 Kasım 2022 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:11 Kasım 2022 Cuma 10:00:00

Türkiye ve Cezayir'den enerji hamlesi

Kaynak: AA

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye ile Cezayir'in Cezayir başta olmak üzere bölge ülkelerinde faaliyet gösterecek ortak bir petrol ve doğal gaz arama şirketi kuracağını açıkladı.

Başkent Cezayir'de düzenlenen 2. Cezayir Yatırım Konferansı'na onur konuğu olarak katılan Dönmez, iki günlük Cezayir ziyaretini değerlendirdi.

Bakan Dönmez, Cezayir Yatırım Konferansı'nda, Türkiye'deki ve özellikle Cezayir'deki iş ve yatırım fırsatları konusunda görüşlerini sunduğunu belirtti.

Cezayir'de yaklaşık bin 500 Türk şirketinin olduğunu vurgulayan Dönmez, "Burada (Cezayir) zaten uzunca bir süredir birçok Türk şirketinin yatırımı var. Bin 500 civarında şirketimiz burada yatırım yapıyor ve bu şirketlerimizde yaklaşık 30 bin Cezayirli çalışıyor." dedi.

Dönmez, Cezayir'de demir-çelikten tekstile, gıdaya kadar birçok alanda faaliyet gösteren Türk şirketlerinin olduğunu ifade ederek, "Cezayirli yöneticiler Türk iş insanlarının burada yapmış olduğu yatırımdan ve ticaretten büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyduklarını ve bunun artarak gelişmesi gerektiğini ifade ettiler." diye konuştu.

CEZAYİR'DEKİ TÜRK İŞ İNSANLARININ UMUTLARI ARTIYOR

Cezayir ziyareti kapsamında burada yerleşik Türk iş insanlarıyla da bir araya geldiklerini hatırlatan Dönmez, "Türk iş insanlarımızla da görüştük. Bu iş insanlarımızın geleceğe dair umutları daha da artmış durumda. Tabi bu bağlamda doğal olarak her iki tarafta devletlerin, hükümetlerin alması gereken birtakım tedbirler var, yatırım olanaklarının iyileştirilmesine dönük alınacak önlemler var." dedi.

Bakan Dönmez, iki ülke arasındaki Karma Ekonomik Komisyonu'nun (KEK) eş başkanı olduğuna da dikkati çekerek, "Her iki tarafta da yatırımcıların önünü açıcı, yatırım ortamını kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması konusunda da muhataplarımıza gereken bilgileri ve mesajları da ilettik." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgınına rağmen son yıllarda Türkiye ile Cezayir ilişkilerinin artarak devam ettiğine vurgu yapan Dönmez, "Geçtiğimiz yıl 4 milyar dolar civarında gerçekleşen ticaret hacmimiz, bu sene muhtemelen 5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşecektir." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un mayıs ayında Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyareti hatırlatarak, "Bu ziyarette her iki lider de (Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) bu ticaret hacminin en kısa süre içerisinde 10 milyar dolar seviyesine çıkartılması hedefini koymuştu. Biz de bu hedef doğrultusunda hem kamu kurum ve kuruluşlarımızı hem de özel kuruluşlarımızı teşvik ediyoruz, destek veriyoruz. Bir başka ifadeyle performansımızı en az iki kat daha artırmak durumundayız." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE-CEZAYİR ORTAK PETROL VE DOĞAL GAZ ARAMA ŞİRKETİ

Cezayir Enerji ve Madencilik Bakanı Muhammed Arkab ile de bir araya geldiğini ifade eden Dönmez, bu görüşmede enerji ve madencilik alanında atılabilecek yeni adımları değerlendirdiklerini söyledi.

Bakan Dönmez, Cezayirli mevkidaşı Arkab ile hem Türkiye hem de Cezayir'de gerek kamu kurumlarının gerekse özel kuruluşların bu alanda müşterek çalışmasını teşvik edici, destekleyici adımları atmaya da karar verdiklerini kaydetti.

Türkiye ile Cezayir'in ortak bir petrol ve doğal gaz arama şirketi kuracağını vurgulayan Bakan Dönmez, şunları söyledi:

"Yine olumlu bir gelişme Cezayir'in milli petrol ve gaz şirketi Sonatrach ile Türkiye Petrolleri (TP) arasında yine burada ortak bir şirketin kurulması, petrol ve gaz arama faaliyetlerini başta Cezayir olmak üzere, bölge ülkelerinde bu yönde çalışmalarını müştereken yürütmeleri konusunda fikir birliğine varmış durumdayız."

CEZAYİR CUMHURBAŞKANI, TÜRKİYE-CEZAYİR İŞ BİRLİĞİNİN ARTIRILMASINI İSTİYOR

Dönmez, Cezayir ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından da kabul edildiğini belirterek, "Sayın Tebbun'a iki gündür yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında kendisine bilgi sunduk. Kendisi de bu yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ve iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılması konusundaki niyetini ifade etti." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tebbun ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yakın bir diyalogun söz konusu olduğunu vurgulayan Dönmez, "Sadece ekonomik alanlarda değil, kültürel alanlarda, siyasi alanlarda, keza savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda yürütülen müşterek çalışmalar var. Her iki liderin ortaya koymuş olduğu bu vizyon doğrultusunda çalışmalarımızı aralıksız devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Cumhurbaşkanı Tebbun Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir
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