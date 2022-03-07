Türkiye üretim üssü haline gelecek!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, oyuncaktan sağlık ürünlerine kadar daha önce yurt dışında yapılan inceleme testlerinin, Türkiye'de yapılmasına imkan sağlayan Ekoteks Laboratuvar Merkezi'ni ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'nin ortaklaşa finanse ettiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü, "Rekabetçi Sektörler Programı" ile desteklenen, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Ekoteks Laboratuvar Merkezi ziyaretinde Bakan Varank'a, TİM Başkanı İsmail Gülle ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe eşlik etti.

Bakan Varank, ziyareti sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İHKİB ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak birçok projeyi beraber yürüttüklerini, bunlarla ilgili bir toplantı yapmak ve gelecek dönemde hangi projeleri beraber gerçekleştireceklerini görüşmek üzere bir araya geldiklerini dile getirdi.

Ekoteks Laboratuvarı'nda günlük hayata değen bütün ürünlerle ilgili hem vatandaşların sağlığını koruyan hem de ürünlerin güvenliğiyle ilgili birçok test yapıldığını belirten Varank, "Burada kendileriyle beraber gerçekleştirdiğimiz ciddi bir IPA projesi vardı. Tekstil sektörü bildiğiniz gibi şu anda global dünyada en fazla sürdürülebilirliğe ve çevreye verilen önemin yansıdığı bir sektör. Dolayısıyla biz Türkiye'deki tekstil, hazır giyim, konfeksiyon sektörlerini nasıl daha sürdürülebilir, nasıl çevreye daha saygılı bir hale getirebiliriz, bu manada dijitalleşmeyle onları nasıl daha rekabetçi yapabiliriz diye bir proje yürütüyoruz." dedi.

- "TÜRKİYE GLOBALDE ÇOK CİDDİ BİR TEDARİKÇİ OLARAK DAHA FAZLA ÖN PLANA ÇIKACAK"



Bu proje kapsamında Ekoteks Laboratuvarı'nın içerisinde daha önce hiç yapılmayan su testlerinin, mikrobiyoloji testlerinin yapıldığı bir laboratuvarı beraberce İHKİB'e kazandırdıklarını aktaran Varank, şunları kaydetti:

"Bugün de o laboratuvardaki hem testleri gördük hem o altyapıları gezdik. Bu manada tabii ki Türkiye önümüzdeki dönemde globalde çok ciddi bir tedarikçi olarak daha fazla ön plana çıkmakta. Burada bizim ürettiğimiz ürünlerin kalitesi, sürdürülebilirliği, çevreye saygısı çok önemli. Artık firmalar sadece bir ürünü satın almayı ya da bir ürünü ucuza almayı düşünmüyor. Daha çevreye saygılı ve sürdürülebilir ürünleri müşteriyle buluşturmak istiyor. Bu manada da Türkiye'deki tedarikçilerin üretimlerine çok daha fazla dikkat etmesi lazım. Bir örnek vermek istiyorum. Diyelim ki bir ceket üreticisisiniz. Buradaki kumaşta kullandığınız suyun içerisindeki kimyasallar, ağır metaller o global marka için çok önemli. Dolayısıyla buna dikkat etmeniz lazım. İşte bunun gibi orada kullandığınız sudan çıkan atık suya kadar bütün testleri artık burada, Türkiye'de Ekoteks Laboratuvarı'nda biz gerçekleştirebiliyoruz."

- TÜRKİYE'Yİ ÜRETİM ÜSSÜ YAPMA PLANI



Bakan Varank, Bakanlığın destekleriyle Türkiye'ye çok ciddi bir altyapı kazandırıldığına dikkati çekerek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz İHKİB ile beraber çalışmaktan memnunuz. İnşallah cari fazla verdiğimiz en önemli sektörlerden biri olan tekstil hazır giyim sektöründe de bu tip projelerle üreticilerimizi geleceğe hazırlamış olacağız, çok daha rekabetçi bir konuma getireceğiz. Salgınla beraber Türkiye'yi bir üretim üssü yapma planlarımızda tekstil hazır giyim konfeksiyon sektörü de daha fazla gelişerek inşallah ülkemizin ekonomisine katkı sağlamış olacak." diye konuştu.

- "TÜRKİYE'NİN KAZANDIĞI EN BÜYÜK PROJELERDEN BİRİ"



İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ise Bakanlıkla uzun yıllardan beri iş birliği içerisinde çalıştıklarını belirterek, "Öncelikle Sayın Bakanıma gerçekten çok teşekkür ediyorum. Uzun yıllardan beri iş birliği içerisindeyiz ve Türkiye'ye beraberce çok büyük projeler kazandırdık. Bu Türkiye'ye kazandırmış olduğumuz en büyük projelerinden bir tanesi. " ifadelerini kullandı.

- EKOTEKS'TE OYUNCAKTAN ÇAKMAĞA, PAMUKTAN MASKEYE KADAR TESTLER YAPILIYOR



Öte yandan, Avcılar'da faaliyet gösteren Ekoteks bünyesinde, yanmazlık, boyutsal değişim, haslık ve performans testlerinin yapıldığı "Kimya Laboratuvarı", fiziksel dayanım ve performans testlerinin yapıldığı "Fizik Laboratuvarı", malzeme, elyaf içeriği tayininin yapıldığı "Elyaf Laboratuvarı", yasaklı ve kısıtlı kimyasalların testlerinin yapıldığı "Ekoloji Laboratuvarı", mikrobiyoloji, hücre kültürü, moleküler biyoloji, genetik, GDO analizleri ve airborne testlerini içeren "Biyoteknoloji Laboratuvarı", su ve atık su test analizlerinin yapıldığı "Su Laboratuvarı", oyuncak ve çocuk bakım ürünleri ve araç gereçleri ile çakmak testlerinin yapıldığı "Oyuncak Laboratuvarı", tıbbi ve koruyucu ürün ve maske testlerinin yapıldığı laboratuvar ve Antistatik Test Laboratuvarı yer alıyor.

- REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI



Avrupa Birliği ve Türkiye Mali İşbirliği ile Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygulanan Rekabetçi Sektörler Programı (RSP), temel olarak Türkiye'nin küresel rekabet koşullarına uyumunu artırma hedefine ulaşmak amacıyla tasarlandı. Programla, Ar-Ge ve inovasyona yönelik projeler başta olmak üzere dış ticaret açığını azaltmak ve verimliliği yükselterek Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak amaçlanıyor.

Bu doğrultuda program, sanayi altyapısı, AR-GE altyapısı, Ar-Ge ürünlerinin ticarileşmesi, yaratıcı endüstriler gibi farklı alanlarda birçok müdahale yöntemi kullanıyor. Yaratıcı ve inovatif çalışmalar yapan kuruluşların kapasitelerini güçlendirerek bunların yurt içinde ve AB pazarında rekabet edebilirliklerini artırmayı hedefleyen Rekabetçi Sektörler Programı, bugüne kadar yaklaşık 800 milyon avro kaynakla 88 projeyi destekledi ve desteklemeye devam ediyor.

Program ve desteklenen projelere ilişkin ayrıntılı bilgiye "rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.