VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ÖSYM'den deprem bölgesindeki 4 il için sınav açıklaması
Karma Komisyon'dan Lütfü Türkkan ve Ali Mahir Başarır kararı
Scholz, Ukrayna'ya olan desteğini yineledi
Meksika'da 5,8 büyüklüğünde deprem
"Bakü Fatihi" Nuri Paşa'nın ölümünün 74. yılı
Yunanistan'da tren kazasında ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi
DASK'a yapılan hasar ihbarı 314 bini aştı, 1,5 milyar lira ödeme yapıldı
Çin'den FBI'ın Kovid-19 iddiasına tepki
Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın perdesi yarın açılacak
Depremden etkilenen 202 bin 817 öğrenci başka illere nakledildi
Şubatta ihracat 18,6 milyar dolar olarak gerçekleşti
TÜGVA, 71 il 360 ilçesi ile yaralarımızı sarmaya devam ediyor!
Depremlerde tutuklananların sayısı 218'e yükseldi
Brent petrolün varil fiyatı 84,20 dolar
"Uzman Eller Projeleri" için başvurular başladı
Bakan Çavuşoğlu'ndan G20'de BM için kapsamlı reform ihtiyacı vurgusu
ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı
Bakan Bozdağ, İslahiye ilçesinde kurulan konteyner kenti ziyaret etti
Temiz enerji, karbon emisyonlarında "korkulan" artışı baskıladı
Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak
Borsa güne yatay başladı
Beyaz Saray: TikTok sorun teşkil ediyor
Küresel piyasalar yön arayışında
ABD, Tayvan'a F-16 füzelerinin satışına onay verdi
02 Mart 2023 Perşembe 10:15:00 - Güncelleme:02 Mart 2023 Perşembe 10:15:00

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısı yarın İstanbul'da yapılacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'de şehirlerin başta deprem olmak üzere sel ve kuraklık gibi afetlere daha hazırlıklı hale getirilmesi için oluşturulan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısı yarın İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde yapılacak.

Türkiye, 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilde yıkımlara sebebiyet veren 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. Yaklaşık 14 milyon insanın etkilendiği depremler sonrası devletin tüm kurumları seferberlik halinde yaraları sarmak için harekete geçti.

AFAD, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli için katkı bekliyor

Bir yandan geçici barınma sorunlarının çözümüne yönelik adımlar atılırken, diğer yandan da kalıcı konutların inşasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Yaşanan yıkıcı depremlerin yanı sıra büyük ölçekli artçılar ve olası Marmara depremi, depreme önceden hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Deprem yaşanmadan önce altyapısı, konutları, iş yerleriyle güvenli yerleşim yerleri inşa etmek, deprem olduğu anda da en etkin acil yardım çalışmalarını yürütmek, acil barınma, gıda ve sağlık ihtiyaçlarına yönelik yaraları sarmak bu hazırlıkların başında geliyor.

Bu kapsamda yapılacak çalışmalara ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'nda Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin oluşturulacağını açıkladı.

AFETLERE DİRENÇLİ ŞEHİRLER

Bu model ile şehirlerin afetlere karşı daha hazır ve dirençli hale getirilmesi planlanıyor. Deprem, sel, heyelan, kuraklık, orman yangını başlıklarında öncelikli ve potansiyel risk alanlarında afet öncesi alınacak önlemlerin kapsamlı bir şekilde gözden geçirileceği Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nde, afet anı ve afet sonrası atılacak adımlar da ele alınacak. Ulusal Risk Kalkanı Modeli çalışmasına kendi alanında yetkin bilim insanları, ilgili kurumların teknik ekiplerinin yanı sıra yabancı uzmanlar da destek verecek.

İLK TOPLANTININ ANA GÜNDEM MADDESİ 'DEPREM'

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ön toplantısı yarın İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının koordinatörlüğünü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yapacak.

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin ilk toplantısının ana gündem maddesi Kahramanmaraş merkezli depremler olacak. Depremden etkilenen 11 ilde yürütülecek çalışmaların yanı sıra Türkiye'de deprem riski yüksek olan illerde yürütülecek çalışmalar da toplantıda değerlendirilecek.

Toplantıya, jeoloji, sismoloji, şehircilik, inşaat, mimarlık, sosyoloji gibi alanlarda uzman bilim insanları da katılacak.

Etiketler : recep tayyip erdoğan türkiye ulusal risk kalkanı modeli istanbul deprem afet

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX