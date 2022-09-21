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21 Eylül 2022 Çarşamba 22:24:00 - Güncelleme:21 Eylül 2022 Çarşamba 22:34:00

Türkiye, Ukrayna'daki ayrılıkçıların sözde referandum kararından endişeli

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı, "Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerle ilgili açıklama yaptı.

Girişimlerden endişe duyulduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu tür gayrimeşru oldubittiler, uluslararası toplum tarafından tanınmayacaktır. Aksine, diplomatik sürecin canlandırılması çabalarını zora sokacak ve istikrarsızlığın derinleşmesine yol açacaktır.

Bu vesileyle 2014'te Kırım'ın yasadışı ilhakından bu yana vurgulamakta olduğumuz, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine yönelik desteğimizi yineliyor, süregiden savaşın sözkonusu hedef temelinde barışçıl müzakereler yoluyla çözümü için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu yineliyoruz."

Etiketler : Ukrayna Dışişleri Bakanlığı referandum
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