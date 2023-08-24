Türkiye uçuşunda bomba paniği
Kaynak: IHA
İngiltere'den Türkiye'ye gitmek için kalkışa hazırlanan uçakta bir şüphelinin elinde patlayıcı olduğunu söylemesi paniğe neden oldu
İngiltere'den Türkiye'ye hareket etmek üzere kalkışa hazırlanan uçakta bomba paniği yaşandı. 21 Ağustos'ta yaşanan olayda elinde bomba olduğunu iddia eden şahıs, polisi harekete geçirdi. Havaalanı personeli ve uçak mürettebatıyla yapılan ortak operasyonda uçağın bulunduğu bölgeye silahlı birlikler konuşlandırılırken, bomba arama köpeğiyle yapılan aramada uçakta patlayıcı madde izine rastlanmadı. Arama sonrası yapılan değerlendirmede uçağın tahliyesinin gerekli olmadığına karar verildiği ve uçağın şüphelinin indirilmesinin ardından Türkiye'ye gitmek üzere havalandığı belirtildi. Leicestershire polisi, 49 yaşındaki şahsın patlayıcı madde bulundurma şüphesiyle gözaltına alındığını fakat kefaletle serbest bırakıldığını açıkladı.
- Türkiye uçuşunda bomba paniği
- İstanbul'da dron destekli denetim
- Basın mensupları Çanakkale'deki orman yangınını havadan görüntüledi
- İstanbul'da 65 yaş üstündekiler, özel halk otobüslerinde ücretsiz yolculuğa devam edecek
- Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
- Başkan Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması