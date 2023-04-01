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Türkiye Tek Yürek kampanyası... "4 milyar 400 milyon liralık miktarı yatırıldı"
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01 Nisan 2023 Cumartesi 15:04:00 - Güncelleme:01 Nisan 2023 Cumartesi 15:04:00

Türkiye Tek Yürek kampanyası... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 4 milyar 400 milyon liralık miktarı yatırıldı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Tek Yürek kampanyasına ilişkin, "84 milyar 400 milyon liralık miktarı yatırıldı. Bunlar afetzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Tek Yürek kampanyasına ilişkin, "84 milyar 400 milyon liralık miktarı yatırıldı. Bunlar afetzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 1 milyon 682 bin 309 depremzedeye 10 bin lira Hane Başı Destek ödemesi, 207 bin kişiye de 15 bin liralık taşınma yardımı yapıldığını bildirdi.

Etiketler : fuat oktay türkiye tek yürek kampanyası afetzede

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