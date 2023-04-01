Türkiye Tek Yürek kampanyası... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 4 milyar 400 milyon liralık miktarı yatırıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Tek Yürek kampanyasına ilişkin, "84 milyar 400 milyon liralık miktarı yatırıldı. Bunlar afetzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılıyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Tek Yürek kampanyasına ilişkin, "84 milyar 400 milyon liralık miktarı yatırıldı. Bunlar afetzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 1 milyon 682 bin 309 depremzedeye 10 bin lira Hane Başı Destek ödemesi, 207 bin kişiye de 15 bin liralık taşınma yardımı yapıldığını bildirdi.
- İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesine ilişkin yakalanan şüpheli serbest bırakıldı
- Türkiye Tek Yürek kampanyası... "4 milyar 400 milyon liralık miktarı yatırıldı"
- Kazakistan'da insan derisiyle kaplı 5 asırlık el yazması gizemini koruyor
- Dışişleri Bakanlığının yayını, Mudanya Mütarekesi müzakere belgelerini gün yüzüne çıkardı
- Fransız istihbaratının DEAŞ'a finansman sağladığı dönemde Lafarge'a sızmış olduğu iddiası
- Pusula sıralaması belli oldu... Başkan Erdoğan birinci sırada!