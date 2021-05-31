Türkiye'den kritik hamle! Hepsi bir bir Türkiye'ye getiriliyor

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31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:09:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:09:00

Türkiye tarihi eserlerinin peşinde! Bir bir ülkeye getiriliyor

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerin Türkiye'ye kazandırılmasında tüm ülkelerle iş birliği içinde olduklarını belirterek, bu yıl da ülkeye getirilecek eserlerin olacağını söyledi.

Medeniyetlerin beşiği Anadolu'dan yurt dışına kaçırılan ve dünyanın dört bir yanında sergilenen kültür varlıklarının, Türkiye'ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığının önderliğinde hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Son olarak kaçak yollarla İsrail'e götürüldükten sonra ABD'de bir müzayede evinde satılmak istenirken bulunan tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan 1700 yıllık "Kybele Heybeli" Türkiye getirildi.

Bakanlık eserlerin ülkeye getirilmesi yönünde gerek hukuki gerekse müzakereler yoluyla çalışma sürdürüyor.

- "2002'DEN BU YANA 4 BİN 200'DEN FAZLA ESER GETİRİLDİ"

Alpaslan, AA muhabirine, yurt dışında meşru olmayan yollarla götürülmüş çok sayıda eserin bulunduğunu söyledi.

Bu eserlerin tekrar Türkiye'ye kazandırılması yönünde 2000'li yıllardan itibaren etkin çalışma yürütüldüğünü aktaran Alpaslan, sadece Kültür ve Turizm Bakanlığının değil, Dışişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve adliye boyutunda da titiz çalışmaların gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Türkiye'den götürülen küçük bir eserin dahi iadesi konusunda tüm birimlerin hassas ve özverili çalıştığına dikkati çeken Alpaslan, "2002'den günümüze kadar 4 bin 200'den fazla eser Türkiye'ye getirilmiş durumda. Bir o kadar dosyada da çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Amerika'daki Türkiye'ye ait eserlerin iadesi konusunda çok önemli bir anlaşma imzaladık." diye konuştu.

Nerede Türkiye'ye ait eser varsa konunun takipçisi olduklarına değinen Alpaslan, bu eserlerin hem hukuki hem de müzakere yoluyla alınması için mücadele ettiklerini bildirdi.

- "ESER, ÇIKTIĞI TOPRAKLARDA SERGİLENMELİ"

Alpaslan, çalışmaların neticesinde peyderpey eserlerin ülkeye getirildiğini söyledi.

Sadece Türkiye'ye ait eserlerin yurt dışından getirilmesini değil, Türkiye'deki başka toprakların eserlerinin de ait olduğu yere gönderilmesi yönünde de çalışma yürüttüklerini belirten Alpaslan, şunları kaydetti:

"Suriye'de, Arap Baharı ile Orta Doğu'da başlayan karışıklıkla kaçırılan ve ülkemizde bulunan eserleri de yerlerine iade ediyoruz. İlkemiz, eser çıkarıldığı topraklarda, ülkede sergilenmeli, orada kalmalı. Anlayışımız bu. Bu çerçevede gerek Orta Doğu'dan kaçırılmış eserlerin yerine iadesi ve bunun çok çok ötesinde binlerce eserin ülkemize kazandırılması noktasında Türkiye Cumhuriyeti olarak çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmekte."

Türkiye'nin yitirilmiş, yurt dışına götürülmüş çok önemli değerlerin ülkeye kazandırılmaya devam edileceğini vurgulayan Alpaslan, "Bu yıl içinde bir müjdemiz olacak, yine ülkemize getirilecek eserler olacak. Çalışılan dosyalarımız var, bütün ülkelerle iş birliği içindeyiz." ifadesini kullandı.

Etiketler : türkiye tarihi eser kültür ve turizm bakanlığı
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