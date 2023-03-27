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"Türkiye, Suriye, Rusya ve İran'ın Dışişleri Bakanları Moskova'da toplanabilir"
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27 Mart 2023 Pazartesi 10:29:00 - Güncelleme:27 Mart 2023 Pazartesi 10:29:00

"Türkiye, Suriye, Rusya ve İran'ın Dışişleri Bakanları Moskova'da toplanabilir"

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, "Türkiye, Suriye, Rusya ve İran'ın Dışişleri Bakanları nisanın başında Moskova'da toplanabilir." dedi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, "Türkiye, Suriye, Rusya ve İran'ın Dışişleri Bakanları nisanın başında Moskova'da toplanabilir." dedi

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Etiketler : türkiye suriye rusya iran

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