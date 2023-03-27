27 Mart 2023 Pazartesi 10:29:00 - Güncelleme:27 Mart 2023 Pazartesi 10:29:00
"Türkiye, Suriye, Rusya ve İran'ın Dışişleri Bakanları Moskova'da toplanabilir"
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, "Türkiye, Suriye, Rusya ve İran'ın Dışişleri Bakanları nisanın başında Moskova'da toplanabilir." dedi
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, "Türkiye, Suriye, Rusya ve İran'ın Dışişleri Bakanları nisanın başında Moskova'da toplanabilir." dedi
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