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01 Şubat 2023 Çarşamba 08:10:00 - Güncelleme:01 Şubat 2023 Çarşamba 08:10:00

Türkiye su stresi altında! "Su vatandır geleceğimize sahip çıkalım"

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Emine Erdoğan, ‘su vatandır' inancıyla hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Vatanseverliğin, ülkenin suyuna da sahip çıkmak olduğuna dikkati çeken Erdoğan, “Gelecek nesillerimiz bir bardak suya muhtaç kalmasın. Geleceğimize birlikte sahip çıkalım” dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan 'Su Verimliliği Seferberliği'nin tanıtım toplantısı düzenlendi. Suyun varlığının önemine işaret eden Emine Erdoğan, şöyle konuştu: "Yağışların giderek azalması ve bilinçsiz su tüketimi nedeniyle tarım arazilerimiz, sulak alanlarımız, akarsu ve derelerimiz, yer altı su kaynaklarımız kuraklık tehdidiyle sınanıyor. Küresel olarak 10 insandan 3'ünün güvenilir suya erişimi yok. Suların yüzde 77'si tarımda kullanılıyor. 2030 yılında 700 milyon insanın su kıtlığı sebebiyle yerinden olacağı tahmin ediliyor."

'SU VATANDIR' İNANCINA SAHİP ÇIKALIM

"Türkiye, yılda kişi başına 1519 metreküp kullanılabilir su miktarı ile 'su stresi altında' bir ülke. Artan nüfus ve kontrolsüz su kullanımı ile bu miktarın 2030 yılında 1120 metreküpe gerileyeceği düşünülüyor. Bin metreküpün altına indiğinde ise su kıtlığı ile yüzleşeceğiz. Şayet önüne geçmezsek su kaynaklarımızın yakın dönemde yüzde 25 oranında azalacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki 8 yıl içerisinde nüfusumuzun neredeyse yarısı ve sulanan tarım alanlarının yüzde 78'i 'su açığı' riski ile karşı karşıya kalabilir. Biz başlattığımız bu seferberlik ile istiyoruz ki dünyanın bu çağrısına gelin hep birlikte kulak verelim. 'Su vatandır' inancı ve bir seferberlik ruhuyla geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım."

Emine Erdoğan, "Sıfır Atık hareketinin küreselleşmesinden aldığımız güçle, Ulusal Su Verimliliği Seferberliği'nin de ülkemizde yeşererek dünyaya yaygınlaşmasını diliyorum" dedi.

Etiketler : Emine Erdoğan Su Verimliliği Seferberliği Cumhurbaşkanı Erdoğan
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