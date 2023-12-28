VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye son noktayı koydu: Asıl olan KAAN, F-16'lar takviye
İşgalci İsrail'den Gazze'de katliam
TCG Preveze'den AKYA atışı... Hedef tam isabetle vuruldu
Batı Şeria'da 13 Filistinli yaralandı
Sporcu gençlerin merakla beklediği TÜGVA DOLUFEST günleri başladı
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 10 kişi için gözaltı kararı verildi
28 Aralık 2023 Perşembe 09:57:00 - Güncelleme:28 Aralık 2023 Perşembe 09:57:00

Türkiye son noktayı koydu: Asıl olan KAAN, F-16'lar takviye

ABONE OL

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, ABD'den alınacak F-16 savaş uçaklarıyla ilgili, "Asıl olan kendi milli 5'inci nesil uçağımız KAAN'dır. Bu arada tabii ki filomuzu 4,5 nesil F-16'lar yani ‘Viper'larla, bu versiyonla takviye etmek istiyoruz" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

ABD'den alınacak F-16 savaş uçaklarının satışına yönelik Akçapar, "Esas olan Türkiye'nin kendi milli üretimidir, kendi milli silah sanayiidir, savunma sanayiidir. Asıl olan kendi milli 5'inci nesil uçağımız KAAN'dır. Bu arada tabii ki filomuzu 4,5 nesil F-16'lar yani 'Viper'larla, bu versiyonla takviye etmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu. F-16'ların ömrünü uzatmak için tedarikin yapıldığını ifade eden Akçapar, bu süreci, yeniden yapılan bir modernizasyon olarak görmenin gerektiğini bildirdi.

F-35'İ OLANLAR DA F-16 ALIYOR

Akçapar, dünyada başka ülkelerin de F-35 savaş uçağı alsalar dahi yine F-16'larını 'Viper'larla takviye yoluna gittiklerini kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışı konusunda devreye giren Kongre üzerinde girişimde bulunacağını ifade eden Akçapar, "ABD yönetimiyle anlaştık, Kongre durumdan vazife çıkardı. Şimdi Amerikan yönetimi de uğraşıyor, biz de uğraşıyoruz. Ancak biz bu bağlantıları özünde kabul etmiyoruz, tedarik süreçlerinin gecikmesini de tabiatıyla istemiyoruz" dedi. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ise birçok kaza ve teknik sıkıntıdan dolayı F-35'lerin özelliklerini yitirdiğinin altını çizdi.

Etiketler : KAAN f-16 savaş uçağı
Kızım olacağını duyunca ağladım

Kızım olacağını duyunca ağladım
Ateşlendikten sonra huyum değişti

Ateşlendikten sonra huyum değişti
Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"

Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"
Pop müziğin yoncaları

Pop müziğin yoncaları
Yeni yıla yeni şarkı

Yeni yıla yeni şarkı
Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil

Oyuncu Nihal Menzil: Hayatta hiçbir şey tesadüf değil
'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü

'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü
Biz bu cihana sığmayız

Biz bu cihana sığmayız
Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var

Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX