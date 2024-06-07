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07 Haziran 2024 Cuma 17:01:00 - Güncelleme:07 Haziran 2024 Cuma 17:01:00

Türkiye SMA aşısı üretecek

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Cumhurbaşkanlığı'nın desteğiyle Akdeniz Üniversitesi SMA aşısı için çalışmalara başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı büyük destek verdi.

Akdeniz Üniversitesi yine bir ilki başaracak.

Üniversite bünyesinde İleri Sağlık Araştırma Merkezi kuruluyor.

TÜBİTAK DEVREDE...

Türkiye'nin ilk yüz naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan açıkladı.

Bu merkezde kanser araştırmalı, ilaçsız nakiller ve SMA aşısı gibi ileri teknolojilerin gerçek olacağını söyledi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Etiketler : Türkiye SMA Akdeniz Üniversitesi Tübitak
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