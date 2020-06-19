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19 Haziran 2020 Cuma 12:59:00 - Güncelleme:19 Haziran 2020 Cuma 12:59:00

Türkiye sizin duacınız... Sağlık çalışanları 'antikor testi' için mesaide

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Sağlık Bakanlığı ve TÜİK tarafından yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında rastgele seçilen adreslerde uygulanmaya başlanan antikor testi için sağlık çalışanları yoğun mesai harcıyor.

Manisa'da kent genelinde sağlık personeli tarafından toplumsal bağışıklılık, prevelans ve asemptomatik hastaların belirlenmesi amacıyla Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) üzerinden belirlenen adreslerde "Toplum Tarama Çalışması"na başlandı.

Belirlenen adreslerdeki vatandaşların desteği sayesinde kentte hedeflenen test sayısının yüzde 80'i ilk üç günde tamamlandı.

Antikor testi uygulaması kapsamında sahaya çıkan ekipler, TÜİK tarafından rastgele belirlenen adreslere giderek hane halkıyla görüşüyor, vatandaşların onaylarını alarak Kovid-19 testi yapıp kandaki antikor düzeyini kontrol ediyor.

Test yapılan kişilerle ilgili aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu ayrı ayrı raporlanıyor.

Manisa'da 17 ilçede belirlenen 1520 hanenin yüzde 80'ine denk gelen 1216'sında test çalışması tamamlandı.

İl genelinde yaklaşık 1300 sağlık personelinin sürdürdüğü çalışmaların bir hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

"VATANDAŞLARIMIZ BİZİ DESTEKLİYOR"

Yunusemre İlçe Sağlık Müdürü Uzm Dr. Ümit Atman, toplum tabanlı çalışmanın sonuçlarının salgınla mücadelede önemli rolünün olacağına dikkati çekerek, antikor testi çalışmalarında uygulamanın üçüncü günü olmasına rağmen ciddi mesafe aldıklarını belirtti.

Atman, şunları söyledi:

"Şu ana kadarki saha çalışmalarımızda vatandaşlarımızdan olumsuz bir geri bildirim almadık. Vatandaşlarımız bizi destekliyor, yardımcı oluyor. Bu mücadelenin devamını getirmek açısından bu çalışmanın verileri bize ışık tutacak. Bu yüzden bizler sağlık personeli olarak işimizi yaparken aynı azim ve gayretle çalışmalarımıza devam ediyoruz."

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DUACIYIZ"

Yunusemre ilçesinde antikor testi yapılan Şemsettin Zeren, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesinin dünyada taktir topladığını belirterek, tedbir kararlarına uyulması halinde salgının en kısa sürede sona erebileceğini söyledi.

Çocuklarının sağlık çalışanı olduğunu dile getiren Zeren, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak gerçekleştirilen bu uygulamalar dünyada takdir toplamış bir uygulamadır. Vatandaşlarımız alınan tedbir kararlarına uysalar Allah'ın izni ile bu hastalıktan çabucak kurtuluruz. En büyük zahmeti sağlık personeli çekti. Çalıştılar, topluma faydalı işler yapıp büyük fedakarlıklar göstererek hayatlarından oldular. Hepimiz onlara duacıyız."

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