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26 Eylül 2023 Salı 08:16:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 08:16:00

Türkiye ‘sıfır atık'ta dünyaya ilham veriyor

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi dünyadan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Manuel Moller, sıfır atık hareketini Türkiye'nin başlatmasının ilham verici olduğunu söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi dünyadan yoğun ilgi görüyor

BENİM İÇİN ONUR VERİCİ

BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Manuel Moller, sıfır atık hareketini Türkiye'nin başlatmasının ilham verici olduğunu söyledi. Moller, "Benim için büyük bir onur oldu. Türkiye'nin First Lady'si başkanlık ediyor ve ben de başkan yardımcısıyım" diyerek israfın azaltılması için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: "Bence artık ne yapacağımıza odaklanmalıyız, elimizde tonla rapor var. Kesin sonuca, atık çıkarmaktan nasıl kaçınacağımıza, atığı nasıl yöneteceğimize odaklanmalıyız."

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki zirvede Emine Erdoğan'a "Sıfır Atık" girişimi için teşekkürlerini iletmişti.

Etiketler : emine erdoğan sıfır atık jose manuel moller
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