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31 Ocak 2024 Çarşamba 19:59:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 19:59:00

Türkiye semalarından geçecek! Alper Gezeravcı uzaydan yurda selam verecek

Kaynak: AA

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Türkiye Uzay Ajansı, Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'nun, bugün Türkiye'nin üzerinden geçeceğini açıkladı.

TUA, ülkenin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'nun, bugün Türkiye'nin üzerinden geçeceği bildirildi.

TUA'nın sosyal medya hesabından "Gurur Duy Türkiye" etiketiyle paylaşım yapıldı.

Ülkenin ilk astronotu Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'nun, bugün Türkiye'nin üzerinden geçeceği belirtilen açıklamada, "Türkiye için Alper Gezeravcı'yı görme vakti! Gözlemlemek istersen hazırladığımız bu kılavuza bakabilirsin. (31 Ocak 2024 20.11-20.14)" ifadesi kullanıldı.

Etiketler : turkiye uzay ajansi istasyonun geçişi alper gezeravcı
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