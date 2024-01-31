Türkiye semalarından geçecek! Alper Gezeravcı uzaydan yurda selam verecek
Kaynak: AA
Türkiye Uzay Ajansı, Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'nun, bugün Türkiye'nin üzerinden geçeceğini açıkladı.
TUA, ülkenin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'nun, bugün Türkiye'nin üzerinden geçeceği bildirildi.
TUA'nın sosyal medya hesabından "Gurur Duy Türkiye" etiketiyle paylaşım yapıldı.
Ülkenin ilk astronotu Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'nun, bugün Türkiye'nin üzerinden geçeceği belirtilen açıklamada, "Türkiye için Alper Gezeravcı'yı görme vakti! Gözlemlemek istersen hazırladığımız bu kılavuza bakabilirsin. (31 Ocak 2024 20.11-20.14)" ifadesi kullanıldı.
Türkiye için Alper GEZERAVCI'yı görme vakti!�� ��— Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) January 31, 2024
Türkiye'nin ilk astronotunun içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu bugün Türkiye'nin üzerinden geçecek.��
Gözlemlemek istersen hazırladığımız bu kılavuza bakabilirsin.��
��️31 Ocak 2024
⏰20:11 - 20:14#GururDuyTürkiye... pic.twitter.com/3wUzEqpA95
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