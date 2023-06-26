NATO ittifakına dahil olmak için tek çaresi Türkiye olan İsveç tutuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile dün gerçekleştirdiği görüşmeyi gündemine alan İsveç kara kara ne yapacağını düşünüyor. Başkan Erdoğan'ın Stoltenberg ile yaptığı görüşmede, İsveç'in yeni terör yasası ile ilgili sözleri İsveç basınında yankılandı.

Görüşmede, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiği, ancak PKK/PYD/YPG yanlıları bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe, yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamının olmadığı ifade edildi.

"TÜRKİYE'YE DEĞİL NATO'NUN GÜVENLİĞİNE ZARAR VERİR"

Görüşmede, F-35 bağlamında yaşanan haksızlıkların, Türkiye'nin F-16 talebinde İsveç'in üyeliğiyle bağlı kılınması çabalarının, Türkiye'ye değil, esasen NATO'ya ve NATO'nun güvenliğine zarar verdiği vurgulandı.

Bu sözler İsveç basınında yankılandı. Sydvendskan'da yer alan haberde, Başkan Erdoğan'ın yeni yasayı 'anlamsız' bulduğu ifade edildi.

Ülkede PKK destekçilerinin kol gezdiği açıkça itiraf edilen haberde "PKK'yı destekleyenlerin 'Özgürce hareket etmesine" izin verildiği için Erdoğan yasayı 'anlamsız' buluyor" denildi.

Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün görüşme sonrası yaptığı açıklamaya yer verilen haberde, İsveç'in üzerine düşeni yaptığı iddia edildi.

"İsveç doğal olarak terörü çok ciddiye alıyor ve Türkiye'nin endişelerini anlıyor. Dışişleri bakanı, yeni yasanın bir fark yaratacağına inanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin mevzuatı yeterli bulmadığını defalarca belirttiği hatırlatıldı.

Expressen ise Başkan Erdoğan'ın İsveç üzerinde baskıyı artırdığı yazıldı. Ülkenin PKK gösterilerini durdurmaması halinde terör yasasının anlamsız bulunduğu ifade edildi.

Yeni terör yasasının 1 Haziran'da yürürlüğe girdiği hatırlatılan haberde, "Yasaya göre terör örgütlerini "teşvik etmek, güçlendirmek veya desteklemek" suç sayılıyor." denildi.

Ancak yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte tartışmaları da beraberinde getirdiği bildirildi.