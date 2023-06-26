VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NATO: Wagner krizi Rusya'nın iç meselesidir
Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan AKPM'de onaylanan rapora tepki
İstanbul sıra dışı bir pazartesiye uyandı
Bakanlıktan 'bazı kamu kurumlarının satılacağı' iddialarına yalanlama
Demir Grup Sivasspor'da teknik direktörlük görevine Servet Çetin getirildi
26 Haziran 2023 Pazartesi 07:55:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 07:55:00

Türkiye resti çekti paçaları tutuştu! İsveç tek gündem Başkan Erdoğan'ın sözleri!

Kaynak: Sabah

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasında gerçekleşen görüşmedeki konular arasında İsveç'in NATO üyeliği de vardı. Görüşmede, Başkan Erdoğan'ın İsveç'in yeni terör yasası ile ilgili sözleri İsveç basınında yankılandı.

NATO ittifakına dahil olmak için tek çaresi Türkiye olan İsveç tutuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile dün gerçekleştirdiği görüşmeyi gündemine alan İsveç kara kara ne yapacağını düşünüyor. Başkan Erdoğan'ın Stoltenberg ile yaptığı görüşmede, İsveç'in yeni terör yasası ile ilgili sözleri İsveç basınında yankılandı.

Görüşmede, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiği, ancak PKK/PYD/YPG yanlıları bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe, yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamının olmadığı ifade edildi.

"TÜRKİYE'YE DEĞİL NATO'NUN GÜVENLİĞİNE ZARAR VERİR"

Görüşmede, F-35 bağlamında yaşanan haksızlıkların, Türkiye'nin F-16 talebinde İsveç'in üyeliğiyle bağlı kılınması çabalarının, Türkiye'ye değil, esasen NATO'ya ve NATO'nun güvenliğine zarar verdiği vurgulandı.

Bu sözler İsveç basınında yankılandı. Sydvendskan'da yer alan haberde, Başkan Erdoğan'ın yeni yasayı 'anlamsız' bulduğu ifade edildi.

Ülkede PKK destekçilerinin kol gezdiği açıkça itiraf edilen haberde "PKK'yı destekleyenlerin 'Özgürce hareket etmesine" izin verildiği için Erdoğan yasayı 'anlamsız' buluyor" denildi.

Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün görüşme sonrası yaptığı açıklamaya yer verilen haberde, İsveç'in üzerine düşeni yaptığı iddia edildi.

"İsveç doğal olarak terörü çok ciddiye alıyor ve Türkiye'nin endişelerini anlıyor. Dışişleri bakanı, yeni yasanın bir fark yaratacağına inanıyor." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin mevzuatı yeterli bulmadığını defalarca belirttiği hatırlatıldı.

Expressen ise Başkan Erdoğan'ın İsveç üzerinde baskıyı artırdığı yazıldı. Ülkenin PKK gösterilerini durdurmaması halinde terör yasasının anlamsız bulunduğu ifade edildi.

Yeni terör yasasının 1 Haziran'da yürürlüğe girdiği hatırlatılan haberde, "Yasaya göre terör örgütlerini "teşvik etmek, güçlendirmek veya desteklemek" suç sayılıyor." denildi.

Ancak yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte tartışmaları da beraberinde getirdiği bildirildi.

Etiketler : NATO ittifakı NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İsveç
Ersay'ın 'deneme' üçlüsü

Ersay'ın 'deneme' üçlüsü
"Kimseye meydan okumuyorum"

"Kimseye meydan okumuyorum"
Kızının cicilerini gösterdi

Kızının cicilerini gösterdi
Bakım zamanı

Bakım zamanı
Gupse Özay: Kızım uyusa bile uyumam

Gupse Özay: Kızım uyusa bile uyumam
Çölde klip çekti

Çölde klip çekti
Karne hediyesi Bodrum tatili

Karne hediyesi Bodrum tatili
İngiltere yolcusu

İngiltere yolcusu
41. yıl kutlaması

41. yıl kutlaması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX