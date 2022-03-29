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29 Mart 2022 Salı 19:26:00 - Güncelleme:29 Mart 2022 Salı 19:26:00

Türkiye-Polonya siyasi istişareleri Ankara'da yapılacak

Kaynak: DHA

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Türkiye ile Polonya arasında gerçekleştirilecek siyasi istişareler, bakan yardımcılarının katılımıyla 30 Mart'ta Ankara'da yapılacak.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Polonya siyasi istişarelerinin, bakan yardımcıları arasında 30 Mart'ta Ankara'da yapılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

"Türkiye- Polonya siyasi istişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ile Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Szymon Szynkowski vel Sek arasında 30 Mart 2022 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. İstişarelerde Türkiye ve Polonya arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle ele alınması, AB'ye üyelik sürecimiz ve güncel bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir."

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Polonya Türkiye-Polonya
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