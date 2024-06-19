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19 Haziran 2024 Çarşamba 16:53:00 - Güncelleme:19 Haziran 2024 Çarşamba 16:53:00

Türkiye plajları dünyada 3. oldu

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Türkiye mavi bayraklı plaj sayısıyla dünyada üçüncü oldu. Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin 567 mavi bayraklı plajı ile İspanya ve Yunanistan'ın ardından en temiz denizlere sahip 3. ülke konumunda olduğunu bildirdi.

Deniz temizliğinin önemli bir göstergesi olan mavi bayraklı plajların sayısı her geçen yıl artıyor. Türkiye mavi bayraklı plaj sayısıyla dünyada üçüncüsü oldu.

567 MAVİ BAYRAKLI PLAJ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye'nin 567 mavi bayraklı plajı ile İspanya ve Yunanistan'ın ardından en temiz denizlere sahip 3'üncü ülke konumunda olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, mavi bayrağın dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden olduğuna işaret edildi.

HEDEF DÜNYA BİRİNCİLİĞİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Türkiye'de daha fazla plajda mavi bayrağın dalgalanacağını aktardı,"567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yat mavi bayrak aldı. Hedefimiz bayrak sayısında dünya birinciliği." açıklamasında bulundu.

"PLAJ.CSB.GOV.TR"

Türkiye'de bulunan 1400 plaja yönelik bilgiler, bakanlığın internet sitesinden yayımlanıyor. Yüzme alanlarına ait koordinat, derinlik gibi fiziksel özelliklerini gösteren bilgilerin yanı sıra meteorolojik özellikler, dalga risk durumları gibi alınacak önlemler de yer alıyor.

Etiketler : Türkiye Mavi Bayrak Plaj deniz Bakan Özhaseki
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