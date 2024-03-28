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28 Mart 2024 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:28 Mart 2024 Perşembe 09:00:00

Türkiye pazar günü sandığa gidecek

Kaynak: AA

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31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlere üç gün kaldı. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbaları hazırlandı. İl ve ilçe merkezi dışındaki yerlerde malzemeler sandık kurulu başkanlarına yarın teslim edilecek.

Pusulalar basıldı, seçmen kağıtları dağıtıldı, sandıklar hazır...

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine artık çok az bir zaman kaldı

Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde 34 siyasi partiden adayların yanı sıra bağımsız adaylar da yarışacak.

YAKLAŞIK 61 MİLYON SEÇMEN OY KULLANACAK

Ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak. 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanacak.

30 büyükşehir, 51 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek.

SEÇİM ARAÇ GEREÇLERİ HAZIR

Sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbaları hazırlandı.

İl ve ilçe merkezi dışında kalan köy, mahalle ve beldelerde malzeme torbaları sandık kurulu başkanlarına yarın teslim edilecek. Seçim görevlileriyle ilgili eğitim çalışmaları tamamlanacak.

Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kesinleştirilen seçmen listelerinin çoğaltma işlemi de yine yarın bitmiş olacak.

MALZEME TORBALARI SORUMLULARA YARIN TESLİM EDİLECEK

İl ve ilçe merkezlerinde, ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca oy verme günü saat 05.00'te malzeme torbaları görevlendirilen bina sorumlularına teslim edilecek.

Bina sorumluları da bu torbaları, ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca temin edilen araçlarla, sandık çevrelerine götürerek sandık kurulu başkanlarına tutanak karşılığı verecek.

Bina sorumlusu görevlendirilmeyen yerlerde ise malzeme torbaları, oy verme günü sandık kurulu başkanlarına ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca teslim edilecek.

Etiketler : yüksek seçim kurulu seçim takvimi 31 mart
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