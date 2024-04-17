Türkiye, Pakistan'da yaşanan sel felaketine ilişkin başsağlığı mesajı paylaştı
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Pencap, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde meydana gelen sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıplarına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Pencap, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde meydana gelen sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıplarına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Pakistan'ın Pencap, Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde meydana gelen sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz.
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, kardeş Pakistan halkına ve Hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.
Pakistan'da Meydana Gelen Sel Felaketi Hk. https://t.co/LKkuBPNb1H pic.twitter.com/kQr8gUZzEa— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 17, 2024
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