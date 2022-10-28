Türkiye'nin arabuluculuğuyla savaş mağduru çocuklar için koridor oluşturulacak

Rusya-Ukrayna savaşında binlerce kişi öldü, milyonlarca çocuk savaşın ortasında kaldı.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu'nun (UNICEF) talebiyle, ailelerinden uzak kalan çocukları sevdiklerine kavuşturmak için çalışmalara başladı.

SAVAŞ MAĞDURU RUS VE UKRAYNALI ÇOCUKLAR AİLELERİNE KAVUŞACAK

Kamu Denetçiliği Kurumu iki ülke arasındaki bu trafiğin yürütücüsü olacak.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Rusya'da olan Ukraynalı çocuklar var veya Ukrayna'da olan Rus çocukları var. Biz bir araya geldiğimizde planlama yaparken en kolayından başlayacağız. İlk adımı attıktan sonrası gelir, bizim kanaatimiz o" diye konuştu.

AİLELERİNE KAVUŞMALARI İÇİN "KORİDOR" TEKLİFİMİZ KABUL EDİLDİ

Rusya ve Ukrayna ombudsmanları da Türkiye'nin çalışmalarına destek olacak.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, iki ülke taraflarının İstanbul'da bir araya geleceğini söyledi.

"Nasıl tahıl koridoru açıldıysa, nasıl esir değişimi için bir koridor açıldıysa şimdi çocukların anne babalarıyla buluşması, kavuşması için, çocuklar için de bir koridor açalım diye onlara öneride bulunduk. Teklifimizi kabul ettiler. Niyet hayır, akıbet hayır. Savaşta mağdur olan çocuklar için bir adım atacağız Onun için herkesin bize yardımcı olacağı kanaatindeyim."