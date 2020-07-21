Türkiye neden Libya'da? İletişim Başkanlığı video ile anlattı

Türkiye neden Libya'da? İletişim Başkanlığı video ile anlattı

Bölgesel güç olmaktan küresel aktör olma yolunda adımlar atan Türkiye uluslararası planda söz sahibi olmaya devam ediyor. Özellikle Doğu Akdeniz’deki çıkarları ve Libya halkının demokrasi mücadelesine verdiği destek dolayısıyla Libya’da meşru hükümeti destekleyen Ankara bir yandan da ülkedeki barışı sağlamak için diplomasi kanallarını kullanıyor.

TÜRKİYE NEDEN LİBYA’DA

İletişim Başkanlığı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Türkiye'nin Libya’ya yönelik politikaları doğrultusundaki hedefini yayınladığı bir video ile anlattı.

Paylaşılan videoda Başkan Erdoğan’ın yürüttüğü lider diplomasisine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye; darbeci Hafter’in savaş alanında ilerlemesini durdurmak için meşru hükümete mümkün olan tüm askerî desteği verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, katliamı durduracak bir ateşkes anlaşması için diplomasinin her yolunu açık tuttu."

İşte o paylaşım: