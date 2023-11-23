Türkiye münazara yarışmasında binlerce liseli ter döktü

TÜGVA tarafından düzenlenen ve 8 hafta süren yarışmalar 24.700 liseli genç tarafından takip edildi. Türkiye genelinde binlerce liselinin katıldığı yarışmada gençler fikirlerini çarpıştırdı.

TÜGVA Genel Merkezi'ndeki lansmanla başlayan münazara yarışmasına 64 ilden 1024 münazara takımı katılım sağlarken, 8 hafta süren yarışmaları 24.700 liseli genç takip etti. 256 hakemin kontrolünde yürütülen münazara yarışmasında, il finalleri ve bölge finallerinin ardından Türkiye finali Zeytinburnu Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde yapıldı.

MEB Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, yazar ve eğitimcilerin de yer aldığı final yarışmasına, münazara tutkunu yüzlerce liseli katılım sağladı.

"Sözler çarpışsın, fikirler yarışsın" sloganıyla yapılan yarışma liseli gençler için pek çok kazanım içeriyor. Kendine güven ve sorumluluk duygularının gelişmesi, toplum içinde kendini ifade edebilmeleri, savunma, fikir üretme ve çözüm bulma yeteneklerinin gelişmesine destek vermek amacıyla bu yarışmayı düzenlediklerini ifade eden TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Kısaca biz ayağı yere sağlam basan, klas duruşlu, entelektüel gençler yetişsin istiyoruz." Dedi.