Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni aşama: Karşılıklı ticaret artıyor

Türkiye-Mısır ilişkileri gelişiyor.

Kasım 2022'de Katar'daki FIFA Dünya Kupası'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi arasındaki görüşmeden bu yana iki taraftan da birçok adım geldi.

Önce dışişleri bakanları düzeyinde görüşme yapıldı.

Nisan ayında da Kahire, Türk vatandaşlarının Mısır vizesi almasını kolaylaştırdı.

Mayıs ayındaki seçimlerden sonra da ilişkilerin iyileşmesi ivme kazandı.

Temmuzda Türkiye ve Mısır ilişkileri 10 yıllık aranın ardından yeniden büyükelçilik seviyesine çıkarıldı.

Türkiye-Mısır yakınlaşmasının birçok potansiyel faydası bulunuyor.

İş birliği iki ülkeye de faydalı

Doğu Akdeniz'deki gaz aramalarında yapılacak olası iş birliği iki ülkenin de çıkarına.

Gelişen ilişkiler, ticaretin yanısıra bölgesel istikrarın ve güvenliğin sağlanmasına da katkı sağlayacak.

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Furkan Kaya, iki ülke arasındaki ilişki için şu değerlendirmeyi yaptı:

"Artan ticaret hacminin özellikle enerji alanında yapacağımız iş birliği imkanlarının Türkiye Mısır ilişkilerine yeni bir dönemi açacağını ne olursa olsun iki önemli Doğu Akdeniz ülkesinin mümkün mertebe kompartıman siyaset anlayışında bir zeminde buluşmasınınü, bölgesel barış açısından ve bölgeselleşme adına çok önem arz edeceğini ve özellikle doğu akdeniz enerji kaynaklarının güvenli ve daha az maliyetli bir şekilde taşınmasında da önemli bir imkan ortaya koyacağını düşünüyorum."

2021'de 6,7 milyar dolar olan İki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2022 yılında yüzde 14 artarak 7,7 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Türkiye'nin Mısır'daki yatırımları da 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 30 arttı.