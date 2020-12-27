  • BIST
    1426.03
  • Dolar
    7,5893
  • Euro
    9,2438
  • Altın
    458,5890
İstanbul
10 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye mezunu Somalili Bakan: Erdoğan, Somali'nin umudu oldu
Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde korkutan deprem
Meteoroloji'den 13 il için sarı uyarı
Vali Yerlikaya'dan koronavirüsten vefat eden bekçi için taziye mesajı
İran'da çıkartma teknesi battı
İran'da çıkartma teknesi battı
Bugün burçları neler bekliyor? 21 Aralık 2020 Pazar günlük burç yorumları
Unutkanlık kovid-19'un ilk belirtisi olabilir
Boyun ağrılarınızı 8 basit hareketle azaltın
Nazlı Kayı'nın nişan elbisesi 12 bin lira
"Kuzu kuzu yiyecekler dayağı çaresi yok"
Demet Özdemir çalışamayanlara üzülüyor
Topaç'ı yeni nesile tanıtıyor
Biran Damla Yılmaz: Rol modelim kendim
THY'nin Türkiye varışlı dış hatta PCR sonucu ibraz etme uygulaması 30 Aralık'ta başlayacak
'Gen mutasyonuna rastlanmadı'
26 Aralık 2020 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
Barış Pınarı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
BioNTech kurucu ortağından aşı anlaşmasına ilişkin açıklama
Başkan Erdoğan müjdeyi duyurdu
Türkiye'den Libya'ya sürpriz ziyaret!
General Trading Holding 2021 Yılında Yeni Bir Blockchain Geliştirme Kararı Aldı
AB parasıyla İsrail'den İHA, ABD'den Patriot...
Pandemiyle mücadelede aşı safhası başlıyor... Kritik üç ay
27 Aralık 2020 Pazar 11:33:00 - Güncelleme:27 Aralık 2020 Pazar 11:33:00

Türkiye mezunu Somalili Bakan: Erdoğan, Somali'nin umudu oldu

ABONE OL

Türkiye mezunu Abdulkadir Muhammed Nur, Somali'de yeni kabinede Adalet Bakanlığı koltuğuna oturdu. İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Nur, "Cumhurbaşkanının 2011'de Somali'ye yaptığı ziyaret, iki ülke arasında var olan ilişkileri tekrar canlandırdı. Somali'nin zor günlerinde, Cumhurbaşkanının bu ülkeye gelmesi Somali'nin umudu oldu." ifadelerini kullandı.

Türkiye mezunu Abdulkadir Muhammed Nur, Somali'de yeni kabinede Adalet Bakanlığı koltuğuna oturdu. İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Nur, "Erdoğan'ın 2011'deki ziyareti Somali'nin umudu oldu" ifadesini kullandı.

AA'da yer alan haberde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) sağladığı Türkiye bursları ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan ve ekim ayında Somali kabinesinde Adalet Bakanı olarak atanan Abdulkadir Muhammed Nur, ilk yurt dışı ziyaretini yaptığı Türkiye'ye gerçekleştirdi.

Türkiye tarihine ilişkin aldığı derslerin ardından, ülkeye duyduğu ilgi ve merakla Türkiye'ye gelme kararı aldığını söyleyen Nur, ilk kez 2009'da diplomat olarak Türkiye'ye geldiğini ve burada hem çalışıp hem de eğitim almaya karar verdiğini belirtti.

Nur, Türkçe dil eğitiminin ardından YTB bursuyla Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yükseköğretime başladığını söyleyerek "O günden bu yana Türkiye yolculuğum devam ediyor. Bana değişik bir hayat ve eğitim tecrübesi kazandırdı. Burada, benim hayatımda bambaşka bir değişim, yolculuk oldu." diye konuştu.

Nur, Somali Adalet Bakanı olarak göreve başladıktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmesinin kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını dile getirerek şunları söyledi:

"8 yıl Türkiye'de yaşayıp, eğitim görüp, burayı bilen biri olarak bakanlık görevimi aldıktan sonra ilk olarak kendi ikinci evime gitmeye karar verdim ve Türkiye'ye geldim. Burada benim çok dostum, sevdiğim insanlar var. O yüzden Türkiye'ye gelmek benim için çok büyük bir anlam taşıyor."

- "Erdoğan'ın 2011'deki ziyareti Somali'nin umudu oldu"

Somali ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihinin 1600'lü yıllara dayandığını belirten Nur şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanının (Recep Tayyip Erdoğan) 2011'de Somali'ye yaptığı ziyaret, iki ülke arasında var olan ilişkileri tekrar canlandırdı. Somali'nin zor günlerinde, Cumhurbaşkanının bu ülkeye gelmesi Somali'nin umudu oldu."

Nur, söz konusu ziyaretin ardından iki ülke ilişkilerinin daha da güçlendiğini belirterek "Bu ilişki, sadece devletler arası bir ilişki değil, halklar arasında da bir ilişki var. Halklar da birbirlerini seviyor." şeklinde konuştu.

- "Adli konularda Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz"

Türkiye ziyareti kapsamında, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'le yaptığı ikili ve heyetler arası görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nur, adli konuları ele aldıklarını ve adli kurumları ziyaret ettiklerini belirtti.

Bakan Nur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin adli konulardaki tecrübelerinden faydalanmak için bayağı yol katettik. Olumlu ve verimli bir ziyaretti. Somali için daha çok şey yapacağız. Türkiye, adli ve hukuki konularda dünyanın en önde gelen ülkelerinden. Biz de bu tecrübelerden faydalanmak için verimli görüşmeler yaptık. Kardeşlerimizin, bunu Somali'ye kazandıracaklarına inanıyoruz. Türkiye'den destek bekliyoruz, sağ olsunlar onlar da destek vereceklerini söylediler. İnşallah en yakın zamanda Somali'ye gelecek ve gerekli yardımlarda bulunacaklar."

- "Erdoğan'la görüşmem, benim için çok önemli ve gurur vericiydi"

Türkiye'ye yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edildiğini belirten Nur, "Benim için gerçekten çok önemli ve gurur verici bir görüşmeydi. Cumhurbaşkanı, Somali için her zaman çok önemli bir sayfada yer alıyor. Somali'yi kendi çocuğu gibi görerek ilişkileri yürüttü ve yürütmeye devam ediyor." dedi.

Nur, görüşmede, Somali'ye gösterdiği ilgi ve destekten ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ve dua ettiğini aktardı.

Bakan Nur, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türk halkı ve Türkiye devleti, dünya Müslümanlarının umudu oldular ve bunu her zaman öncelikleri olarak gördüler, fedakarlık yaptılar. Mallarını, her şeylerini dünyayla paylaştılar. Türkiye dışında bu kadar canı gönülden çalışan başka bir ülke yok. O yüzden, Türk halkına teşekkür etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı (Erdoğan) da bu konuda Türk halkına öncülük yapıyor. Kendisine ayrıca teşekkür etmek istiyorum."

Etiketler : başkan erdoğan recep tayyip erdoğan somali
Demet Akalın sektörün fiyatlarını uçurdu

Demet Akalın sektörün fiyatlarını uçurdu
Belçim Bilgin: Rodin'in doğumu miladım!

Belçim Bilgin: Rodin'in doğumu miladım!
Nazan Öncel kitap yazdı

Nazan Öncel kitap yazdı
Sarp Apak: 5 ay İzmir'deydik

Sarp Apak: 5 ay İzmir'deydik
Burcu Esmersoy çok gezmekten rahatsız

Burcu Esmersoy çok gezmekten rahatsız
Çelik'ten ticari kaygıdan uzak şarkı

Çelik'ten ticari kaygıdan uzak şarkı
Onur Büyüktopçu'ya ikinci kez Seda Sayan şoku

Onur Büyüktopçu'ya ikinci kez Seda Sayan şoku
Serdar Ortaç: Bir evim var bana yeter

Serdar Ortaç: Bir evim var bana yeter
Burcu Esmersoy yeni projesinde moda için konuşacak

Burcu Esmersoy yeni projesinde moda için konuşacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER