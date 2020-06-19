Türkiye-Libya anlaşması Akdeniz'de dengeleri değiştirdi

Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Akdeniz’de 41 bin metrekareye hapsetme planları, Libya’da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti’yle (UMH) yapılan anlaşmalarla bertaraf edildi.

Türkiye, denizden komşusu Libya ile 27 Kasım 2019’ da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzaladı.

Bu adım, Yunanistan ve GKRY’nin planlarını bozdu.

Mutabakatlarda, Doğu Akdeniz'de iki ülkenin de uluslararası hukuktan doğan haklarının altı çizildi, deniz yetki alanlarının da uluslararası hukuk çerçevesinde belirlendiği belirtildi.

Mutabakat metninde kıta sahanlığının ve ekonomik bölge sınırlarının da tek tek koordinatları belirlendi.

Türkiye’nin bu adımı, Akdeniz’de oyunu bozdu.

Türkiye, bu anlaşma sayesinde Akdeniz'de yeni kıta sahanlığı-münhasır ekonomik bölge sınırları çizildi. Bölge 189 bin kilometrekalik bir alandan oluşuyor.