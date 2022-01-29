VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da esnafı ziyaret etti
Türkiye, KKTC'de refahın artmasına yönelik çalışmaları destekleyecek
Ardahan'da yolda kalan ambulans ile 17 araç kurtarıldı
Bakan Çavuşoğlu, Maldivli mevkidaşı ile görüştü
Türkiye'de 94 bin 783 yeni vaka tespit edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
ABD kara teslim: 10 eyalette acil durum ilan edildi
Bakan Koca: Hastalık eski günlerindeki gücünde değil
MSB'den Batı Trakya Türklerine destek mesajı
Başkan Erdoğan: Derdimiz millet gayemiz hizmet
"Faizi indiriyoruz bilin ki enflasyon da inecek"
Ekran görüntüsü alırken dikkat!
Smyrna Tiyatrosu'nda antik geçit sürprizi
Gaziler'in kick boks şovu
Leylekler bu yıl erkenci
Muhtardan kızak hizmeti
Polisten can dosta sevgi dolu ikram
Adalet Bakanlığında devir teslim töreni yapıldı
"Oyunculuk değil, yapımcılık zor"
'Kalp Yarası' hüsranı
'Yaratılan' kamera karşısında
Aşıklar için söyleyecekler
Yıllar sonra gelen itiraf
Ünlü oyuncudan ilginç itiraf
29 Ocak 2022 Cumartesi 22:43:00 - Güncelleme:29 Ocak 2022 Cumartesi 22:44:00

Türkiye, KKTC'de refahın artmasına yönelik çalışmaları destekleyecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkedeki refahın artmasına yönelik çalışmaların her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti tarafından destekleneceğini söyledi.

Görüşme sonrası Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ve Bayrak Radyo Televizyonuna (BRT) açıklamada bulunan Tatar, görüşmede, 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimlerin sonucunun değerlendirildiğini aktardı.

Tatar, Cumhurbaşkanı olarak yemin töreninden sonra hükümeti kuracak kişiye yetkiyi vereceğini anlattığını söyledi.

Oktay'ın istikrarlı bir hükümetin oluşması ve gerekli yapısal reformlarla ekonomik tedbir ve açılımların hayata konulması temennisini dile getirdiğini belirten Tatar, "KKTC'deki refahın artmasına yönelik çalışmalar, Türkiye tarafından desteklenecek." dedi.

Tatar, Doğu Akdeniz'deki durumun hassasiyetle takip edildiğini vurgulayarak, gerek Yunanistan gerekse Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin attığı bazı adımların rahatsızlık vermeye devam ettiğini kaydetti.

Geçen hafta Rum kesiminde terör örgütü PKK/PYD'ye temsilcilik açma izni verilmesinden duyulan rahatsızlığa da dikkati çeken Tatar, Ege Bölgesi ve Doğu Akdeniz'deki durumun önemine binaen bu konularda sürekli değerlendirmelerde bulunacaklarını teyit ettiklerinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kovid-19 konusunda da KKTC'ye desteğin sürdüğünü belirterek, Omicron varyantıyla salgının geride kalmaya başladığını, turizm ve yeni açılımlarla da KKTC'nin Kovid-19 öncesi duruma geri geleceği beklentisini ifade ettiğini anlattı.

- TÜRKİYE, KKTC MAKAMLARININ ARKASINDA

Maraş konusunda mevcut siyasetin aynı şekilde sürdürüldüğüne değinen Tatar, son BM kararı hakkında bazı noktalarda duyulan rahatsızlığın, yapılan açıklamalarla ilgili paydaşlarla istişare edildiğini de Oktay ile değerlendirdiğini söyledi.

Tatar, Türkiye Milli Güvenlik Kurulu kararlarına işaret ederek, gerek iki devletlilik gerekse Maraş konusunda Türkiye'nin KKTC makamlarının alacağı kararların arkasında olduğunu ifade etti.

Savunduğu iki devlet politikasının Türkiye Cumhuriyeti tarafından da tamamıyla desteklendiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, ilerleyen dönemde bu konuda Türkiye ile dünya kamuoyuna verilecek mesajlarla durumun daha da kökleşmesi ve pekişmesi için atılacak adımları da görüşmede değerlendirdiklerini bildirdi.

Etiketler : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Güvenlik Kurulu Tatar
Köy köy geziyoruz

Köy köy geziyoruz
Yeşilçam'ın 'öteki' yüzü

Yeşilçam'ın 'öteki' yüzü
Tiyatroyla sessizliğini bozdu

Tiyatroyla sessizliğini bozdu
Hem sundu hem ödül aldı

Hem sundu hem ödül aldı
Birbirimizden habersiz boşanmışız

Birbirimizden habersiz boşanmışız
Harçlığı elinde gezdi

Harçlığı elinde gezdi
Üzüntüsünü paylaştı

Üzüntüsünü paylaştı
Saatlerce mahsur kaldı

Saatlerce mahsur kaldı
Hayranının gözünden karakalem Seçil

Hayranının gözünden karakalem Seçil

EN ÇOK OKUNAN HABERLER