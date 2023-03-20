Kazakistan'daki seçimlerin huzur ve barış ortamında geçmesinden memnun

Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'da dün düzenlenen erken parlamento seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Seçimlerin huzur ve barış ortamı içinde başarıyla tamamlanmasından memnuniyet duyulduğu belirtilen açıklamada, "Kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz ve ilişkilerimizi genişletilmiş stratejik ortaklık seviyesine yükselttiğimiz Kazakistan'ın refah ve istikrarına büyük önem atfediyor, seçim sonuçlarının Kazak halkı için hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.