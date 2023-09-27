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27 Eylül 2023 Çarşamba 20:25:00 - Güncelleme:27 Eylül 2023 Çarşamba 20:25:00

Türkiye Karşıtı Menendez hakim karşısında: Yurt dışına çıkış yasağı getirildi

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Türkiye karşıtı ABD'li Senatör Bob Menendez hakim karşısına çıktı. Menendez'e yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Türkiye karşıtı ABD'li Senatör Bob Menendez hakim karşısına çıktı. Menendez'e yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

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Etiketler : Bob Menendez ABDli Senatör Türkiye karşıtı
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