27 Eylül 2023 Çarşamba 20:25:00 - Güncelleme:27 Eylül 2023 Çarşamba 20:25:00
Türkiye Karşıtı Menendez hakim karşısında: Yurt dışına çıkış yasağı getirildi
Türkiye karşıtı ABD'li Senatör Bob Menendez hakim karşısına çıktı. Menendez'e yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Türkiye karşıtı ABD'li Senatör Bob Menendez hakim karşısına çıktı. Menendez'e yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
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